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Faltou documento para o Imposto de Renda? Entregue mesmo com erros

Especialistas só alertam para ficar de olho em modelo de declaração, que não poderá ser alterado depois

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 12:00
Selo Imposto de Renda 2018 Crédito: Marcelo Franco
Para quem ainda não entregou à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda 2017 - o prazo termina às 23h59h desta segunda-feira - a recomendação dos especialistas é clara: o importante é enviar o documento, mesmo com erros, e, se preciso, retificá-lo posteriormente. A expectativa do Fisco é que três milhões de declarações ainda sejam entregues nesta segunda-feira.
Analistas afirmam que, nesse momento, o mais importante é preencher os campos que mostrem sua renda, porque são eles que vão interferir no quanto de imposto será preciso pagar ou será possível ter de volta como restituição.
O primeiro passo é ter em mãos o informe de rendimentos do trabalho, no caso de quem é empregado com carteira assinada, já que nele estão as principais informações sobre o salário e gastos com planos de saúde, caso a empresa ofereça. Aposentados precisarão informar rendimentos de previdência  seja pública ou privada, caso haja.
Renda de aluguel também está entre as prioridades. Ela integra os rendimentos tributáveis e precisa ser declarada. Além dela, gastos com despesas médicas e educação, que podem interferir nas deduções, são fundamentais.
Segundo os especialistas, o que pode ficar para um segundo momento são os rendimentos não tributáveis, como poupanças ou rendimentos de tributação exclusiva, como Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Caso a declaração não seja entregue no prazo, o contribuinte fica sujeito à multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido (caso haja)  o valor que for mais alto. Par acompanhar o processamento da declaração, o contribuinte deve acessar o Portal e-CAC, da Receita.
Só não dá para mudar modelo de declaração depois
Quem entregar a declaração na correria deve ficar atento, no entanto, ao modelo de declaração escolhido, se simplificado ou completo. Isso porque a escolha do modelo não pode ser alterada no momento de uma eventual retificação da declaração. Por isso, se o contribuinte já sabe que vai precisar enviar uma nova declaração, corrigindo informações, uma dica é fazer de antemão o cálculo para ver qual das opções é mais vantajosa.
SERVIÇO:
O QUE: Entrega da declaração do Imposto de Renda 2017
PRAZO: até as 23h59 desta segunda-feira
QUEM DEVE DECLARAR: quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.
ONDE DECLARAR: O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018, ano base 2017, está disponível no site da Receita Federal.
PENALIDADE POR ATRASO: Quem apresentar a declaração depois do prazo terá de pagar multa de 1% por mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido.

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