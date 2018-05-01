Faltando poucas horas, 13 mil capixabas ainda não declararam o IR

Mais de 517 mil contribuintes do Espírito Santo entregaram a declaração do Imposto de Renda (IR) de 2018 até as 17 horas desta segunda-feira (30), conforme informações da Receita Federal no Estado. O prazo para acertar as contas com o Leão termina às 23h59 desta segunda.

A expectativa da Receita é de que 530 mil pessoas entreguem a declaração, ou seja, 13 mil deixaram para enviar a documentação nas últimas horas. Em todo o Brasil, 27,9 milhões de contribuintes já haviam declarado até o mesmo horário. A previsão é de que sejam entregues 28,8 milhões de declarações no país.

No entanto, deixar para os últimos dias têm suas vantagens. A principal delas é a correção monetária da restituição. Uma vez que o contribuinte entrega a declaração nos últimos dias, ele vai receber, pela lógica, nos últimos lotes. Sendo assim, o dinheiro ficará mais tempo sendo reajustado pela taxa básica de juros (a Selic está em 6,5% ao ano), livre de deduções e taxas de administração, rendendo mais que alguns investimentos.

Devem declarar o Imposto de Renda pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também precisa fazer o acerto de contas com o Leão quem obteve rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil; ganhos de capital na venda de bens ou com operações em Bolsa; receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50; ou possuía bens ou direitos acima de R$ 300 mil.

O contribuinte que perder o prazo está sujeito a pagar multa mínima de R$ 165,74, que pode subir até 20% do valor do imposto devido.