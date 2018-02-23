Falta emprego para 26,3 milhões de brasileiros, diz IBGE

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A taxa de subutilização da força de trabalho, que reúne aqueles que estão procurando emprego e que trabalham menos de 40 horas por semana, ficou em 23,6%, o que representa 26,3 milhões de pessoas. A taxa média anual para 2017 ficou em 23,8%. No 3º trimestre de 2017, essa taxa foi de 23,9% e, no 4º trimestre de 2016, de 22,2%.

Entre as unidades da Federação, no 4º trimestre de 2017, o Piauí (40,7%), a Bahia (37,7%), Alagoas (36,5%) e Maranhão (35,8%) apresentaram as maiores taxas de subutilização da força de trabalho e as menores taxas foram em Santa Catarina (10,7%), Mato Grosso (14,3%), Rio Grande do Sul (15,5%) e Rondônia (15,8%).

A taxa de desocupação, que compreende as pessoas que não tinham trabalho e estavam efetivamente procurando, no 4º trimestre ficou em 11,8% e apresentou redução de 0,6 ponto percentual na comparação com o 3º trimestre (12,4%) e ficou estatisticamente estável frente ao 4º trimestre de 2016 (12,0%).