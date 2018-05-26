Falta combustível em onze aeroportos neste sábado

Falta querosene para o abastecimento de aeronaves no aeroporto de Vitória neste sábado (26). O aeroporto não está fechado, mas a orientação para as companhias aéreas é de que as aeronaves façam os pousos, mas que só decolem se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa de voo.
A Infraero informou que, no total são onze os aeroportos com falta de querosene de aviação na manhã deste sábado (26): Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Ilhéus, Palmas, Goiânia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Recife, Maceió e Vitória.
A Infraero informa que aguarda a chegada de carretas dos fornecedores de combustível nesses aeroportos, mas no momento não há previsão de quando isso pode ocorrer. Passageiros devem verificar junto às companhias aéreas se os voos estão mantidos.