Falta combustível em onze aeroportos neste sábado

Avião decolando Crédito: Reprodução/Pixabay

Falta querosene para o abastecimento de aeronaves no aeroporto de Vitória neste sábado (26). O aeroporto não está fechado, mas a orientação para as companhias aéreas é de que as aeronaves façam os pousos, mas que só decolem se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa de voo.

A Infraero informou que, no total são onze os aeroportos com falta de querosene de aviação na manhã deste sábado (26): Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Ilhéus, Palmas, Goiânia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Recife, Maceió e Vitória.