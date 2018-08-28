Falha prejudica adesão de poupadores a acordo

Site para poupadores aderirem ao acordo aponta inconsistências na hora de receber as informações cadastrais Crédito: Divulgação





Divulgado como um eficiente ponto final à longa novela para recebimento de perdas com os planos econômicos, a plataforma on-line de adesão ao acordo está sendo, na verdade, em empecilho para quem quer se habilitar para receber sua compensação. O alerta é feito pela Associação Brasileira de Apoio ao Consumidor (Abrace), que reclama que o sistema digital é falho e está impedindo as adesões.

O presidente da entidade, Alcimar Medeiros, explica que a habilitação do poupador deve ser feita pelo seu advogado no site www.pagamentodapoupanca.com.br. Ele alerta, porém, de uma dificuldade do sistema em ler os caracteres anexados, como extratos bancários antigos, uma falha que impede a solicitação andar.

A plataforma, que foi criada em maio, tem um robô que lê as informações cadastradas e o processo, mas que apresenta falhas na leitura de alguns caracteres, porque talvez não está escrito da forma perfeita e ele não consegue concluir algo que é lógico. Com isso, o sistema diz que há inconsistência nas informações e não anda, afirma.

Ele reclama do contra-tempo causado. Os advogados estão perdendo tempo por não conseguir habilitar os clientes e acabam caindo em descrédito.

Essa dificuldade pode ser confirmada pelos números. De cerca de 2,5 milhões de poupadores que têm direito ao recebimento em todo Brasil, de acordo com a Federação Brasileira dos Poupadores (Fenapro), apenas cerca de 74 mil aderiram ao acordo firmado após três meses do início dos lotes, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Mesmo que haja um calendário para habilitações, o número é baixo, diz Alcimar.

Embora não hajam dados locais, a estimativa de advogados é de que cerca de 20 mil capixabas tenham ações na Justiça para receber os valores.

ACORDO

Pelo acordo firmado em dezembro entre poupadores, bancos e a Justiça, as adesões são voluntárias e só podem ser feitas pelo site. Lá, o advogado do poupador deve apresentar os documentos comprobatórios e indicar a conta-corrente para o crédito dos valores.

O acordo diz respeito às compensações de perdas na poupança com os planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor II (1991). Após fazer a adesão, os bancos têm até 60 dias para validar as informações e, após isso, mais 15 dias para realizar o pagamento.

OUTRO LADO

A reportagem procurou a Febraban, responsável pela plataforma, que informou que na medida em que os pedidos de adesão avançam, a plataforma de cadastramento é aprimorada para tornar o processo mais rápido.

Dessa forma, é necessário avaliar casa a caso para checar se houve alguma inconsistência ocorrida durante o processo de habilitação e com os documentos enviados, disse. A entidade recomendou o uso do botão de Ajuda pelo usuário para entender qual é a inconsistência registrada.

ENTENDA O CASO

Beneficiados

Quem tem direito?

Poupadores que ajuizaram ação individual ou coletiva até 31 de dezembro de 2016 reivindicando o pagamento dos expurgos inflacionários da poupança relativos aos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor II (1991).

Herdeiros poderão receber?

Sim.

Como comprovar que tenho direito a receber?

É preciso que o comprovante da poupança tenha sido anexado ao processo até o dia 31 de dezembro de 2016. A existência do saldo pode ser comprovada por meio de extrato bancário ou declaração no Imposto de Renda do respectivo ano do plano.

Como será o pagamento?

O pagamento será feito por meio de crédito em conta-corrente do poupador, do advogado ou depósito judicial.

Quais bancos fazem parte do processo?

Itaú, Bradesco, Santander, Caixa,

Banco do Brasil, Banestes, entre outros.

Forma de pagamento

Até R$ 5 mil

Será pago à vista em até 15 dias após a homologação do acordo e sem desconto.

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil

A primeira parcela será à vista e mais duas semestrais. O valor será corrigido pelo IPCA, mas terá 8% de desconto.

Entre R$ 10 mil e R$ 20 mil

Primeira parcela à vista e quatro semestrais. O valor será corrigido pelo IPCA, mas terá 14% de desconto.

Acima de R$ 20 mil

A primeira parcela será à vista e mais quatro semestrais. O valor será corrigido pelo IPCA, mas terá 19% de desconto.

Calendário de adesão

Quais os prazos para adesão pelo site?

Variam de acordo com a data de nascimento do poupador. São 11 lotes de adesão, que podem ser consultados no site www.pagamentoda-poupanca.com.br.

E quem perder o prazo?

Caso o habilitante perca o prazo de seu lote, será possível fazer sua adesão nos lotes seguintes ou no prazo de dois anos a partir do início das habilitações.

Site para adesão

www.pagamentodapoupanca.com.br.