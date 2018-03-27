Facebook recorre à credibilidade dos jornais

O Facebook recorreu aos principais jornais americanos e britânicos no último domingo, quando publicou anúncio de página inteira com um pedido de desculpas, em busca de credibilidade, dizem especialistas em marketing. Com a ação, a empresa comandada por Mark Zuckerberg tenta ainda enviar uma mensagem direta ao mercado financeiro como forma de reconquistar o controle sobre a polêmica envolvendo o uso dos dados de 50 milhões de seus usuários pela consultoria Cambridge Analytica nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2016.
O anúncio foi publicado em nove jornais. Nos Estados Unidos, a carta, assinada pelo próprio Zuckerberg, foi estampada em The New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. No Reino Unido, onde a rede social foi alvo de críticas por ter supostamente influenciado a votação sobre o Brexit, de saída da União Europeia, o anúncio foi publicado no The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express e Sunday Telegraph. O NYT e o Observer revelaram, há duas semanas, o uso de dados pela Cambridge Analytica.
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
Pedro Portugal, professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) e Unisuam, explica que o Facebook tenta pegar uma carona na credibilidade dos veículos impressos:
Ainda temos na mídia tradicional uma fortaleza em que o consumidor aprendeu a se proteger. No Brasil, por exemplo, os grandes jornais e telejornais ainda são uma referência da verdade para boa parte de população. Construir marcas contando histórias capazes de encantar é um grande desafio, principalmente em um ambiente no qual o consumidor está buscando por verdades absolutas, e a distribuição de fake news não para.
No anúncio, sob o título Nós temos uma responsabilidade: proteger os dados de vocês. Se não conseguirmos, nós não a merecemos, Zuckerberg explica o episódio envolvendo a venda de dados. Um dos trechos diz Você deve ter ouvido falar sobre um aplicativo criado por um pesquisador universitário que vazou dados do Facebook de milhões de usuários em 2014. Isso foi uma quebra de confiança, e nos desculpamos por não termos feito mais na época. Agora estamos tomando medidas para garantir que isso não aconteça novamente.
MAIS ESPAÇO A NOTÍCIAS LOCAIS
Segundo Luiz Peres, professor e pesquisador no grupo Ética, Comunicação e Consumo, da ESPM, ao publicar nos jornais impressos, além dos usuários, o Facebook mirou nos investidores. A maior rede social do mundo, diz Peres, recorreu à mídia impressa, que tem uma carga de legitimidade, para consertar os danos a sua reputação:
Isso é muito simbólico. Além disso, esse movimento teve como objetivo tranquilizar o mercado financeiro. O Facebook sabe que os investidores leem. O fato de ter publicado o anúncio num domingo visa a impedir uma queda maior de suas ações na Bolsa.
Na semana passada, o Facebook perdeu US$ 74 bilhões em valor de mercado, segundo dados da Bloomberg. Nesta segunda-feira, apesar de terem passado quase o dia todo em queda, as ações se recuperaram, fechando em alta de 0,41%.
O Facebook perdeu o controle da narrativa. Ao publicar um anúncio nos principais jornais do mundo, mostra a tentativa de obter esse controle. Mas acho que isso só ocorrerá quando a empresa revisar sua práticas de uso de dados diz Peres.
Em mais uma medida para recuperar sua credibilidade, o Facebook anunciou ontem que dará prioridade a notícias de fontes locais. Isso já era feito nos Estados Unidos. Agora será estendido a outros países.
Em seu site, o Facebook disse que dará prioridade a notícias de alta qualidade, de fontes amplamente confiáveis, informativas e relevantes para comunidades.