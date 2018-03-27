Facebook recorre à credibilidade dos jornais

Mark Zuckerberg - Facebook Crédito: Reprodução

O Facebook recorreu aos principais jornais americanos e britânicos no último domingo, quando publicou anúncio de página inteira com um pedido de desculpas, em busca de credibilidade, dizem especialistas em marketing. Com a ação, a empresa comandada por Mark Zuckerberg tenta ainda enviar uma mensagem direta ao mercado financeiro como forma de reconquistar o controle sobre a polêmica envolvendo o uso dos dados de 50 milhões de seus usuários pela consultoria Cambridge Analytica nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2016.

O anúncio foi publicado em nove jornais. Nos Estados Unidos, a carta, assinada pelo próprio Zuckerberg, foi estampada em The New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. No Reino Unido, onde a rede social foi alvo de críticas por ter supostamente influenciado a votação sobre o Brexit, de saída da União Europeia, o anúncio foi publicado no The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express e Sunday Telegraph. O NYT e o Observer revelaram, há duas semanas, o uso de dados pela Cambridge Analytica.

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Pedro Portugal, professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) e Unisuam, explica que o Facebook tenta pegar uma carona na credibilidade dos veículos impressos:

 Ainda temos na mídia tradicional uma fortaleza em que o consumidor aprendeu a se proteger. No Brasil, por exemplo, os grandes jornais e telejornais ainda são uma referência da verdade para boa parte de população. Construir marcas contando histórias capazes de encantar é um grande desafio, principalmente em um ambiente no qual o consumidor está buscando por verdades absolutas, e a distribuição de fake news não para.

No anúncio, sob o título Nós temos uma responsabilidade: proteger os dados de vocês. Se não conseguirmos, nós não a merecemos, Zuckerberg explica o episódio envolvendo a venda de dados. Um dos trechos diz Você deve ter ouvido falar sobre um aplicativo criado por um pesquisador universitário que vazou dados do Facebook de milhões de usuários em 2014. Isso foi uma quebra de confiança, e nos desculpamos por não termos feito mais na época. Agora estamos tomando medidas para garantir que isso não aconteça novamente.

MAIS ESPAÇO A NOTÍCIAS LOCAIS

Segundo Luiz Peres, professor e pesquisador no grupo Ética, Comunicação e Consumo, da ESPM, ao publicar nos jornais impressos, além dos usuários, o Facebook mirou nos investidores. A maior rede social do mundo, diz Peres, recorreu à mídia impressa, que tem uma carga de legitimidade, para consertar os danos a sua reputação:

 Isso é muito simbólico. Além disso, esse movimento teve como objetivo tranquilizar o mercado financeiro. O Facebook sabe que os investidores leem. O fato de ter publicado o anúncio num domingo visa a impedir uma queda maior de suas ações na Bolsa.

Na semana passada, o Facebook perdeu US$ 74 bilhões em valor de mercado, segundo dados da Bloomberg. Nesta segunda-feira, apesar de terem passado quase o dia todo em queda, as ações se recuperaram, fechando em alta de 0,41%.

 O Facebook perdeu o controle da narrativa. Ao publicar um anúncio nos principais jornais do mundo, mostra a tentativa de obter esse controle. Mas acho que isso só ocorrerá quando a empresa revisar sua práticas de uso de dados  diz Peres.

Em mais uma medida para recuperar sua credibilidade, o Facebook anunciou ontem que dará prioridade a notícias de fontes locais. Isso já era feito nos Estados Unidos. Agora será estendido a outros países.