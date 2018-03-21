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Queda de ações

Facebook perde quase US$ 50 bilhões em dois dias

Zuckerberg é a pessoa que mais perdeu dinheiro no mundo nesse período

Publicado em 20 de Março de 2018 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 23:40
Na segunda-feira, as ações da empresa tinham se desvalorizado em 6,72%, derrubando o valor de mercado do Facebook em US$ 36,7 bilhões Crédito: Pixabay
O escândalo de dados do Facebook fez com que as ações da companhia voltassem a cair nesta terça-feira (20), recuando 2,6%. Somadas as perdas de segunda-feira, a desvalorização da empresa desde que o caso veio à tona no fim de semana é de quase US$ 50 bilhões.
De acordo com a agência de notícias Bloomberg News, esses números fazem com que o diretor executivo e cofundador da rede social, Mark Zuckerberg seja a pessoa que mais perdeu dinheiro no mundo nesses dois dias.
Na segunda-feira, as ações da empresa tinham se desvalorizado em 6,72%, derrubando o valor de mercado do Facebook em US$ 36,7 bilhões. Isso fez com que a fortuna de Zuckerberg ficasse US$ 4,9 bilhões, o que o fez cair para o quinto lugar do ranking de bilionários da Bloomberg.
A queda de terça-feira levou embora outros US$ 12,91 bilhões, em um total de US$ 49,61 bilhões em perdas nos dois pregões.
A rede social está no centro de um escândalo desde que a revelação, no fim de semana, de que a consultoria Cambridge Analytica teve acesso a dados de usuários do Facebook. A companhia de marketing político, que trabalhou na campanha pela eleição do presidente americano Donald Trump, teve acesso a informações de 50 milhões de usuários, como nomes, curtidas e outros dados especiais, sem prévio conhecimento.
 

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