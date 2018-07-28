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Queda de lucro

Facebook é processado após queda das ações

Acionista acusa a empresa, Zuckerberg e um vice-presidente de não revelarem informações sobre desaceleração no crescimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 02:21

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 02:21

Crédito: Pixabay
O Facebook e seu presidente-executivo, Mark Zuckerberg, foram processados nesta sexta-feira (27) no que pode ser o primeiro de muitos processos sobre o anúncio feito pela empresa de queda de lucro futuro, que reduziu o valor de mercado da rede social em cerca de US$ 120 bilhões.
O processo foi aberto pelo acionista James Kacouris, em Manhattan, que acusou o Facebook, Zuckerberg e o vice-presidente financeiro, David Wehner, de fazerem comentários ilusórios ou não terem revelado anteriormente informações sobre desaceleração no crescimento da receita, queda das margens operacionais e recuos na base de usuários ativos.
Kacouris afirmou que o mercado ficou "chocado" quando "a verdade" começou a ser revelada na quarta-feira pela companhia. Ele disse que a queda de 19% das ações do Facebook no dia seguinte ao anúncio deveu-se a violações de regras de proteção ao mercado.
O processo busca condição de ação coletiva e pede reparações de prejuízos não especificados. Uma representante do Facebook não comentou o assunto.
Acionistas frequentemente processam companhias nos EUA depois de quedas inesperadas nas ações, especialmente se a queda no valor de mercado é significativa.
 

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