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Desafio de 30 dias

Fabricante pede que público pare de fumar e é acusada de hipocrisia

Philip Morris, maior empresa de cigarros do mundo, propôs um desafio de 30 dias para fumantes largarem o vício

Publicado em 

22 out 2018 às 15:07

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:07

A campanha também conta com um vídeo e um site onde os fumantes podem se inscrever para o desafio e obter informações para ajudá-los a largar o vício Crédito: Reprodução/Pixabay
A Philip Morris International, fabricante dos cigarros Marlboro, foi acusada de hipocrisia nesta segunda-feira depois de publicar um anúncio de quatro páginas no The Daily Mirror para incentivar as pessoas a parar de fumar. O anúncio publicado na edição desta segunda-feira do jornal britânico faz parte da campanha "Hold My Light", da Philip Morris, na qual a maior companhia internacional de cigarros do mundo está propondo um desafio de 30 dias para as pessoas deixarem de fumar. A campanha também conta com um vídeo e um site onde os fumantes podem se inscrever para o desafio e obter informações para ajudá-los a largar o vício.
Os cigarros respondem pela maior parte da receita da Philip Morris, mas a empresa declarou repetidamente uma visão de longo prazo para substituir as vendas de cigarros por outros produtos, como seu dispositivo de aquecimento de tabaco IQOS, que diz ser menos perigoso.
"É uma hipocrisia impressionante de uma empresa de tabaco estimular o abandono do vício no Reino Unido, enquanto continua promovendo cigarros em todo o mundo", disse o Cancer Research UK. "A melhor maneira de a Philip Morris ajudar as pessoas a parar de fumar é parar de fabricar cigarros."
A Philip Morris disse que o Reino Unido, onde a propaganda e o marketing dos cigarros são proibidos, pode erradicar os cigarros nos próximos anos. Órgãos reguladores de saúde britânicos também endossaram os cigarros eletrônicos como uma forma de ajudar as pessoas a abandonarem o fumo.
Se eles levassem a sério o mundo livre do cigarro, não desafiariam a legislação do tabaco em todo o mundo, mas apoiariam regulamentos que realmente ajudariam os fumantes a parar e impedir que as crianças comecem a fumar
Hazel Cheeseman, diretora de política da Action on Smoking and Health
No ano passado, a Reuters publicou um relatório especial sobre os esforços da Philip Morris para derrubar o tratado global de tabaco da Organização Mundial da Saúde (OMS), que visa a reduzir o tabagismo em todo o mundo.

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