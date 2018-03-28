Fábrica de bio-óleo e expansão do Portocel estão garantidas no ES

Crédito: Fibria | Divulgação

Em visita ao Espírito Santo, nesta quarta-feira (28), o diretor-presidente da Suzano, Walter Schalka, garantiu que os investimentos que a Fibria anunciou para o Estado, antes da fusão com a Suzano, serão mantidos.

"Aracruz continua sendo um ativo bastante importante para a empresa no futuro. A nova empresa que se forma vai ter uma capacidade de investimento expressiva e manter seu programa de negócios intacto. Os projetos que foram anunciados pela Fibria para o Espírito Santo devem se manter após a fusão", comentou Schalka.

Na cartela de investimentos em solo capixaba, que estavam planejados pela Fibria está a obra de ampliação do Portocel, projeto que a empresa tem 51% da sociedade feita com a Cenibra. Também está prevista a construção da fábrica de bio-óleo, que também fica em Aracruz. Os dois empreendimentos juntos somam R$ 2,5 bilhões.

A fusão da Fibria com a Suzano criou a quinta maior empresa do país e a primeira no ramo de celulose, correspondendo a quase 50% do setor global. Segundo Schalka, a finalização da junção das empresas, que depende da aprovação de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), deve levar entre 8 e 10 meses para acontecer. "Durante esse período, é muito provável que o nome das empresas permaneçam os mesmos", comentou.