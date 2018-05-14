Exportação de carne do Brasil cai 11,9% devido a barreiras comerciais

Vendas de carne bovina caíram 3,5% Crédito: Reprodução/Pixabay

Alvo de barreiras dos mercados internacionais, a carne brasileira teve um desempenho negativo na balança comercial de abril. As exportações registraram queda de 11,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, caindo de US$ 1,08 bilhão para US$ 948 milhões. Os dados são do Ministério da Agricultura.

O maior percentual de queda foi verificado com a carne suína. Os embarques diminuíram 28,6% devido, sobretudo, ao embargo russo ao produto brasileiro, o que significou US$ 69,63 milhões a menos. O prejuízo só não foi maior, em virtude do aumento de 219,1% das vendas para a China.

As exportações de carne de frango tiveram um decréscimo de 12,3%. As maiores quedas ocorreram nas vendas para Arábia Saudita, União Europeia, Egito e Japão. Os sauditas suspenderam as compras, porque os exportadores brasileiros estão com problemas para adequar o produto às regras do islamismo, enquanto os europeus embargaram as compras de diversos frigoríficos brasileiros, devido à descoberta, na Operação Trapaça, da Polícia Federal, de um esquema fraudulento de concessões de laudos que atestavam falsamente a inexistência da bactéria salmonela nos carregamentos que iriam para o exterior.

Já as vendas de carne bovina caíram 3,5%. O Brasil exportou menos para a Rússia e os Estados Unidos. Em contrapartida, houve crescimento expressivo dos embarques do produto ao Chile no período, de US$ 14,58 milhões para US$ 43,98 milhões.