Exportação capixaba de peixe cai no primeiro trimestre

Tanques de produção de trutas no Caparaó capixaba Crédito: Edson Chagas/Arquivo

As exportações de pescado capixaba caíram no primeiro trimestre deste ano. Entre os fatores que contribuíram para a redução nas vendas para o exterior estão a influência de fenômenos climáticos e a suspensão das exportações brasileiras para a Europa.

No ano passado, tivemos queda nas exportações para a União Europeia devido à suspensão feita pelo Ministério da Agricultura Mauro Lúcio Peçanha de Almeida, Sindipesca

De acordo com o Ministério da Agricultura (Mapa), no primeiro semestre deste ano, o Estado exportou 43,75% a menos do que no mesmo período do ano passado. Nos três primeiros meses de 2017, foram exportadas aproximadamente 4,05 mil toneladas, enquanto que, neste ano, foram apenas 2,06 mil toneladas.

Essa diferença na quantidade de pescado exportado significa uma redução de mais de US$ 14,3 milhões em vendas. Em 2016, foram exportados US$ 47,7 milhões e, em 2017, US$ 33,4 milhões.

De acordo com o presidente do Sindicato das indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES), Mauro Lúcio Peçanha de Almeida, a redução das exportações já era esperada. Em 2016, tivemos o fenômeno El Ninho, que favoreceu a pesca do dourado e que tem um bom mercado nos Estados Unidos. Já no ano passado, tivemos queda nas exportações gerais, comentou.

No final do ano passado, o Mapa determinou a suspensão temporária da exportação de pescado nacional para os países da União Europeia. Segundo o ministério, a medida, que entrou em vigor no dia 3 de janeiro, foi tomada em resposta a uma auditoria ocorrida em setembro de 2017 feita pelos europeus, que apontou irregularidades sanitárias no produto brasileiro. A tentativa era de evitar um bloqueio unilateral do produto.

PORTOS

A redução na exportação de peixes capixabas no primeiro trimestre deste ano é ainda mais expressiva considerando apenas os embarques via portos. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic), a redução no volume de exportações foi de 93,28%. De 392,8 toneladas exportadas, o montante caiu para 26,4 toneladas.

De janeiro a março de 2017, o Espírito Santo vendeu US$ 3,73 milhões. Já no mesmo período deste ano, caiu em 89,62%, ficando em US$ 388,57 mil.

CAMINHO

De acordo com o presidente do Sindipesca, o Estado exporta diariamente pescado fresco para os Estados Unidos, um dos maiores compradores dos peixes capixabas. O pescado sai do Espírito Santo em caminhões refrigerados com destino ao Rio de Janeiro. De lá, ele é enviado por transporte aéreo para os Estados Unidos, explicou.