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Em Davos

Executivos destacam discurso de Temer sobre a abertura da economia

Ponto alto do discurso do presidente foi o trecho em que ele enfatizou a abertura do País em um momento que cresce no mundo a corrente mais proecionista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:22

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:22

O Presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Três executivos do setor privado brasileiro que assistiram à apresentação do presidente da República, Michel Temer, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, avaliaram ao Estadão/Broadcast que o ponto alto do discurso foi o trecho em que ele enfatizou a abertura do País em um momento que cresce no mundo a corrente mais proecionista. "Acho que esta foi uma boa novidade", avaliou uma das fontes. "Ponto alto do discurso de Temer foi a parte da abertura", também observou outra fonte. Com uma terceira, enfatizando: "ele falou da abertura comercial".
Temer salientou que, no mundo, ganham força tendências isolacionistas. "Sabemos, porém, que o protecionismo não é solução. Quando nos fechamos em nós mesmos, nos fechamos a novas tecnologias, a novas ideias, a novas possibilidades. Nos fechamos a soluções efetivas para problemas comuns. Nosso Governo tem atuado para integrar, cada vez mais, o Brasil à economia global", destacou.
Além disso, um dos três citou a importância que Temer deu também à relação entre a questão fiscal e a social. "É evidente que não se pode ajudar quem precisa quando não se tem condições", observou. O presidente disse hoje que o Brasil teve um déficit fiscal primário em 2017 "bem abaixo da meta, bem abaixo das expectativas". "E nossa responsabilidade, naturalmente, não é apenas fiscal: é também social. São duas faces de uma mesma moeda: sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social é mero discurso vazio", argumentou.
"Apenas com as contas em ordem temos crescimento e empregos; apenas com as contas em ordem temos o espaço orçamentário para políticas sociais que são indispensáveis em um país ainda desigual como o nosso", acrescentou.

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