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Superfaturamento de obras

Ex-presidente petista da Petrobras tem aposentadoria cassada

José Sérgio Gabrielli é investigado pelo Tribunal de Contas da União por um suposto superfaturamento de obras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 09:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 09:00

José Sérgio Gabrielli Crédito: Agência Brasil
A Controladoria-Geral da União cassou a aposentadoria do ex-presidente petista da Petrobras José Sérgio Gabrielli. Ele chefiou a estatal entre 2005 e 2012, durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
O ato foi publicado na edição do Diário Oficial da União de terça-feira, 24, e é assinado pelo ministro substituto da CGU, Valmir Gomes Dias. Com base em parecer de 6 de dezembro, a CGU entendeu que a aposentadoria pôde ser cassada porque o petista praticou infrações disciplinares à frente do cargo.
Gabrielli é investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em processo que apura superfaturamento de obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
Além de chefiar a Petrobras, Gabrielli também trabalhou como professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

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