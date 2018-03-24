Ex-ministro: 'A sociedade só será justa com governos éticos'

O ex-ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão Crédito: Divulgação

Quando a Lava Jato desbaratou o escandaloso esquema de corrupção entre a Petrobras, as maiores companhias do país e agentes políticos, muitas empresas  fornecedoras de órgãos públicos  passaram a enxergar na governança corporativa uma forma de blindar os negócios de esquemas fraudulentos.

Para o ex-ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, os programas de integridade adotados pelas empresas são uma resposta à sociedade que não tolera mais companhias corruptas nem estatais ocupadas por pessoas que não têm comprometimento com o interesse público.

Advogado, Simão é especialista em compliance - programa de integridade que estabelece um conjunto de normas com o intuito das corporações desenvolverem suas atividades dentro de um ambiente ético.

Ele estará em Vitória na segunda-feira, 26, para participar do Fórum Brasil GRC - Governança, Riscos e Compliance, organizado pela ONG Espírito Santo em Ação. Confira entrevista:

Foi a partir da Lava Jato que as empresas se deram conta da importância do compliance?

A Lava Jato foi capaz de desvendar o maior escândalo de corrupção do país envolvendo grandes estatais, empresas privadas, agentes políticos e agentes públicos. Mas foi com a Lei Anticorrupção, que entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, que as empresas passaram a ser responsabilizadas por atos lesivos praticados por terceiros ou agentes em seus nomes. A punição pode ser de até 20% do faturamento ou a declaração de inidoneidade, que proíbe a empresa de contratar com a administração pública. Essas penalidades passaram a ser o temor das corporações. E uma saída importante é o programa de governança e integridade.

Muitas empresas temem que esses programas engessem os negócios. Como evitar um impacto no lucro?

O compliance é importante, sou defensor, mas é necessário cuidado. Nenhum programa pode ter impacto negativo no processo decisório das empresas. A lei não se refere a uma integridade como uma etapa do processo decisório, que a decisão seja submetida a um departamento que vai dizer sim ou não.

O que a lei quer disseminar é uma cultura de integridade que contamine toda a organização, que seja internalizada como um princípio, como um valor que paute todas as decisões. Se não tomar cuidado e acabar desenvolvendo programas excessivamente rígidos, existe o risco disso refletir negativamente no resultado das empresas.

Daí a importância de se desenvolver o compliance sem impactar na inovação, na liberdade interna de propor medidas, melhorias. O compliance não é para dar medo, deixar as companhias com receio. Mas criar um ambiente ético e íntegro.

Aumentou o número de organizações que buscam desenvolver esses procedimentos?

Aumentou bastante, em especial as que contratam com o governo. Elas estão preocupadas em estabelecerem programas de integridade para se protegerem de um eventual prática que a sujeite a uma sanção. Elas também estão percebendo um movimento na administração pública para exigir esses programas. O Distrito Federal e o Estado do Rio de Janeiro já aprovaram leis determinando que as empresas que contratarem com a administração pública desenvolvam programa de integridade num prazo de 180 dias.

Isso será capaz de inibir atos de corrupção?

Vai contribuir para a redução. São boas iniciativas. Porém, nesses dois casos, a administração pública coloca como responsável por fiscalizar esse programa o gestor do contrato, o elo mais frágil nessa relação. Uma pessoa bem passível de suborno. As regras podem se tornar inócuas se não houver uma segregação de funções. Poderia ser a controladoria do Estado, um departamento dentro da secretaria que está contratando. Um fato é que não pode ser o gestor do contrato.

O senhor comandava a Controladoria da União quando a Lava Jato trouxe à tona o esquema de corrupção entre a Petrobras e as maiores empresas do país. Por que a CGU não descobriu as fraudes antes da Operação Lava Jato?

A Controladoria é um órgão de auditoria interna e não é o único órgão de controle da gestão do Executivo federal. Nesse caso, o Tribunal de Contas tinha jurisdição. A própria Petrobras tinha uma auditoria interna bastante robusta. A grande questão é que a atuação da CGU é limitada. Ela só ver o lado público de um contrato. A engenharia desse caso enorme de corrupção envolvia prestadores de serviço que as empresas contratavam para a Petrobras. Esses contratos não são de competência da CGU. Seria difícil ter uma visão ampla de todos os envolvidos nesse sistema.

Mas a partir da Lava Jato nós especializamos o controle interno nas estatais. Trouxemos novos conceitos de auditoria que fazem com que o agente de controle tenha conhecimento do negócio. Não basta entender de contrato e de licitações, tem que entender do negócio da empresa para compreender toda a sua rede de relacionamento. Estamos falando de contratos com valores grandes, com desvios de difícil detecção.

A maioria das fraudes é descoberta por indícios apontados por denúncias. O que precisa ser estimulado é que o cidadão, o empregado da estatal ou um terceiro possa denunciar os desvios. A Lava Jato nos trouxe um aprendizado contínuo. É que todo aparato do Estado acabou falhando.

Apesar das instituições serem mais robustas mais preparadas, com um marco regulatório muito melhor que no passado com a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, a lei de colaboração premiada, o fato é que não basta ter capacidade de detectar e punir os responsáveis. Tem que ter capacidade de evitar, de prevenir que esses desvios aconteçam. O prejuízo que é causado ao erário é de difícil recuperação mesmo que consigamos identificar e punir os responsáveis.

Na sua visão, como o país chegou a um estágio tão profundo de corrupção?

É uma situação triste. Alguns indícios demonstram que a corrupção anda de mãos dadas com o descontrole, a falta de um ambiente adequado é propício para o desenvolvimento de uma relação promíscua. O segundo aspecto é que o excesso de burocracia do Estado brasileiro acaba afastando o bom cidadão, aquele que quer fazer negócios com o Estado de forma transparente, permitindo que aqueles que querem burlar o sistema encontrem brechas. O terceiro aspecto é a falta de profissionalização da administração pública.

Não sou contrário que gente de fora ocupe cargo importante no setor público, mas elas precisam ter um perfil adequado para ocupar determinadas posições. O critério para ocupação de cargos precisa ser aperfeiçoado. A nova Lei das Estatais trouxe esses critérios, e tem até maio para ser implantada. Vamos ver se nas Estatais temos uma melhora na governança com a escolha de dirigentes com perfil adequado, com sistema de controle adequado, um mecanismo de gestão com comportamento ético. Por último, o financiamento de campanha, esse certamente os valores envolvidos com empresas trocas de favores foi grande estímulo para chegar onde estamos.

Quais são as suas expectativas após as eleições?

Sinceramente, vejo com otimismo o futuro. Uma boa parte da administração pública é correta. Não tenho dúvidas que precisamos de uma reforma profunda do Estado, repensar desde carreiras, passando pela relação entre os cidadãos e as empresas do Estado, dá mais transparência e estimulando o diálogo entre o setor público e privado. Que tenhamos um sistema que conjugue um aperfeiçoamento contínuo com mais integração entre as instituições responsáveis pelo controle com um desenvolvimento de uma relação mais ética entre as organizações.