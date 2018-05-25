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Alerta

EUA pedem a quem vier ao Brasil para estocar água e itens domésticos

Alerta foi dado pelo Departamento de Estado no Twitter

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 15:26
Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi
O Departamento de Estado americano, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, usou o seu perfil no Twitter para emitir um alerta recomendando a quem viajar para o Brasil que estoque água e itens domésticos. A medida, segundo o comunicado, é motivada pelos caminhoneiros que interrompem a distribuição de combustíveis e bens para todo o Brasil.
No comunicado, o departamento pede que as pessoas tomem medidas para garantir o estoque adequado de bens domésticos e água e conservar o combustível do veículo durante esse período. Os viajantes também devem ficar atentos às condições de trânsito e entrem em contato com as empresas aéreas para confirmar voos.

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