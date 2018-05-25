EUA pedem a quem vier ao Brasil para estocar água e itens domésticos

O Departamento de Estado americano, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, usou o seu perfil no Twitter para emitir um alerta recomendando a quem viajar para o Brasil que estoque água e itens domésticos. A medida, segundo o comunicado, é motivada pelos caminhoneiros que interrompem a distribuição de combustíveis e bens para todo o Brasil.