Estudos para privatizar novo Aeroporto de Vitória são entregues

Fotos inéditas mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória | Divulgação

O processo privatização do novo Aeroporto de Vitória deu mais um passo. Foram entregues na semana passada os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão do terminal, que será inaugurado no dia 29 de março, e deve ter a gestão transferida para a iniciativa privada ainda neste ano.

O terminal capixaba será concedido em um bloco junto com o Aeroporto de Macaé (RJ) pelo valor de R$ 712 milhões, segundo estimativa do Ministério do Planejamento. De acordo com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério dos Transportes, foram recebidas três propostas técnicas pelo bloco, que foram feitas por três consórcios.

O próximo passo agora é escolher apenas um estudo. Segundo as regras do edital, o consórcio que tiver o estudo selecionado terá os custos ressarcidos pelo futuro vencedor do leilão de concessão. Pelo estudo de viabilidade da privatização do bloco Vitória-Macaé, serão pagos até R$ 11,5 milhões, segundo o edital.

Após a seleção do estudo, serão feitos os ajustes necessários para a privatização. A partir do momento em que as exigências forem atendidas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) irá publicar o edital e o leilão está previsto para o quarto trimestre de 2018.

BARATO

Após custar um total de R$ 694,7 milhões aos cofres públicos, o novo aeroporto será vendido juntamente com o Aeroporto de Macaé por um valor pouco superior a isso: R$ 712 milhões.