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Concessão

Estudos para privatizar novo Aeroporto de Vitória são entregues

Terminal que será inaugurado no fim de março deve ser concedido à iniciativa privada ainda neste ano, em bloco junto com o Aeroporto de Macaé (RJ), por R$ 712 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 23:35

Publicado em 08 de Março de 2018 às 23:35

Fotos inéditas mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória | Divulgação
O processo privatização do novo Aeroporto de Vitória deu mais um passo. Foram entregues na semana passada os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão do terminal, que será inaugurado no dia 29 de março, e deve ter a gestão transferida para a iniciativa privada ainda neste ano. 
O terminal capixaba será concedido em um bloco junto com o Aeroporto de Macaé (RJ) pelo valor de R$ 712 milhões, segundo estimativa do Ministério do Planejamento. De acordo com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério dos Transportes, foram recebidas três propostas técnicas pelo bloco, que foram feitas por três consórcios.
O próximo passo agora é escolher apenas um estudo. Segundo as regras do edital, o consórcio que tiver o estudo selecionado terá os custos ressarcidos pelo futuro vencedor do leilão de concessão. Pelo estudo de viabilidade da privatização do bloco Vitória-Macaé, serão pagos até R$ 11,5 milhões, segundo o edital.
Após a seleção do estudo, serão feitos os ajustes necessários para a privatização. A partir do momento em que as exigências forem atendidas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) irá publicar o edital e o leilão está previsto para o quarto trimestre de 2018.
BARATO
Após custar um total de R$ 694,7 milhões aos cofres públicos, o novo aeroporto será vendido juntamente com o Aeroporto de Macaé por um valor pouco superior a isso: R$ 712 milhões.  
Mesmo com a nova estrutura, a empresa que vencer o leilão será obrigada a investir cerca de R$ 800 milhões nos primeiros cinco anos de concessão para melhorias no terminal.

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