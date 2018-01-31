'Estamos fazendo levantamento dos investigados', diz delegado da Receita

Depois da revelação de que a venda de materiais hospitalares já utilizados para uso cirúrgico, que deveriam ter sido descartados, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos, o delegado da Alfândega de Vitória, auditor-fiscal Fabrício Betto, afirmou em entrevista à TV Gazeta que a Receita Federal também já está investigando o caso.

Segundo o delegado, os primeiros levantamentos indicam que nem os sócios que foram presos, tampouco as empresas, estão habilitados a operar no comércio exterior. "O que não impede, eventualmente, que eles comprem de terceiros que fazem essas importações."

OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA

O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda. Veja a entrevista.

Como esses materiais cirúrgicos e hospitalares chegam ao Estado? A maioria é importada? Temos dados?

Esse tipo de mercadoria importada entra mais pelo aeroporto, por ser mais delicada. Existe também mercado interno, fabricantes no Brasil, neste caso não passa pela receita, por isso não tenho como dizer se a maioria é importada ou não.

Existem regras especiais, cuidados diferenciados, para a entrada desses materiais?

No geral, material médico hospitalar e medicamentos estão sujeitos aos controle da Anvisa, precisa de licença específica. Se não tiver essa autorização, não entra. Material descartável é regulado, precisa de registro na Anvisa, assim como próteses. Já termômetro não precisa da Anvisa, mas do Inmetro. Alguns materiais não precisam de registro, mas é a própria Anvisa que decide qual depende de licença e qual não. Então varia em alguns casos, mas no geral os materiais estão sujeitos ao controle dos órgãos anuentes.

É possível saber se o material é novo ou usado? O que é observado?

Sim. A verificação é feita in loco e segue gestão de risco. Quando as mercadorias vêm direto do fabricante, a chance de se tratar de produto adulterado é muito pequena. Temos cuidado maior quando são mercadorias importadas por outros que não o fabricante. Isso já chama a atenção. Ao menor sinal de dúvida, entramos em contato com fabricante ou com representante, pedimos auxílio da Anvisa, ou de quem for o órgão regulador.

Quando (em que condições) um material é apreendido?

O problema, em regra, não é com a mercadoria. A gente verifica que o problema é com a documentação que acoberta essa mercadoria. Por exemplo: teve apreensão de microscópios recentemente. Os produtos estavam perfeitos, mas foram declarados como mouse de computador. A mercadoria não apresenta problema, mas a documentação está fraudada para sonegar imposto ou lavar dinheiro. Isso implica no impedimento da mercadoria.

O que é feito com os materiais apreendidos? Como funcionam as doações? Temos dados?

Essas mercadorias podem ser destinadas de várias formas: incorporadas pela administração pública, doadas para instituições, vendidas em leilão ou destruídas. Vai depender do tipo de mercadoria. Mas sendo mercadoria sujeita à analise da Anvisa, por exemplo, só vai entrar ou circular no comércio nacional se o órgão autorizar. Materiais descartáveis, tendo registro e estando na validade, podem ser doados.

Existe algum tipo de investigação em curso por parte da Receita?

Sim. Ainda estamos colhendo informações, já entramos em contato com órgãos de segurança do Estado, estamos em busca de mais detalhes dessa operação, mas já estamos com equipe fazendo levantamento dos investigados.

Uma prática comum apontada é a de médicos que recebem comissão para usar produtos de uma empresa ou de uma marca específica. Isso é legal? A Receita fiscaliza essa prática?

É um ponto difícil, porque pode ser um problema mais ético que legal. Os tributos incidentes sobre os valores ficam sujeitos à fiscalização pelo imposto de renda. Se o médico recebe comissão para indicar o produto, mas paga o imposto sobre o que recebe, não há nada que a Receita possa fazer.

Na investigação, citam o caso de uma máquina de cirurgia que veio dos Estados Unidos e que não poderia ser vendida usada. Como essa máquina chegou aqui, então? Isso está sendo investigado pela Receita?

Como disse, ainda estamos colhendo informações. Pela regra, equipamentos usados não podem ser importados. Entretanto, existe a possibilidade disso acontecer se o órgão regulador autorizar. Se o interessado mostrar que não tem fabricante no Brasil, que só conseguiria o equipamento no exterior e usado, pode apresentar isso para a Anvisa e, se tiver autorização, pode ser importado. Aqui no Estado isso acontece muito com aeronaves, é comum a importação de aeronaves usadas, porque não tem fabricante nacional e conseguem autorização do órgão de registro para comprar usadas.

Pode ter acontecido alguma falha no sistema que permitiu essa importação ilegal?

Falha eu acredito que não. Mas isso está sendo apurado ainda. O que a gente verifica na maioria das vezes é a burla dos sistemas, dos controles. Ou seja, a declaração de uma coisa quando na verdade é outra e, por isso, existe todo um trabalho de gestão de risco para se evitar que isso se materialize.

A Receita já tem algum registro desse tipo de material aqui no Estado?

No Estado não. Nós já tivemos algumas ocorrências em outras unidades da Alfândega espalhadas pelo país de lixo hospitalar. Mas de material de consumo como esse que foi apreendido, essas cânulas, esse material que é usado em cirurgias não temos registros de entrada, nem de apreensão sendo declarado como outro tipo de mercadoria.

Lixo hospitalar é o material usado?

Sim, inclusive roupa de cama de hospital, aventais...

Então, se houve uma importação ilegal o senhor não acredita que tenha entrado pelo Espírito Santo?

Eu não acredito que tenha entrado. Os registros, os controles que nós temos aqui indicam que não. Mas isso é uma informação a ser confirmada. Essa investigação não foca necessariamente na mercadoria, porque por trás dessa mercadoria sempre há uma conduta. E essa conduta se presta, quando é de fraudar os controles, a internar mercadorias de qualquer natureza, inclusive essa.

Essas empresas investigadas já tiveram algum problema com importação e com a Alfândega?

Os primeiros levantamentos que nós fizemos indicam que nem os sócios que foram presos tampouco as empresas estão habilitados a operar no comércio exterior. O que não impede, eventualmente, que eles comprem de terceiros que fazem essas importações. Já estamos trabalhando para levantar essas informações.

A Alfândega trabalha com a Segurança Pública do Estado e o secretário diz que trata-se de uma máfia internacional de contrabando desse material.

É possível.

Então por que essa suspeita? O senhor disse que aqui no Estado não há registro.

Há um compartilhamento, uma troca de informações bastante grande entre a Receita Federal e os órgãos de segurança do Estado. Mas existe um calendário, vamos chamar assim. Esse compartilhamento, até para não prejudicar as investigações que estão sendo tocadas pela Secretaria de Segurança do Estado, elas terão o seu momento para serem compartilhadas. O que não impede que a gente já comece a fazer esse levantamento especificamente com relação a esse caso.

Essa investigação vai acontecer aqui no Estado ou em outros?

Vai depender das informações que forem sendo colhidas. Conforme os indícios forem sendo colhidos e nos indicarem a participação de empresas que eventualmente operaram aqui pelo Estado, a gente vai atrás. E se forem em outros locais do país a receita federal tem condições de atuar também.

Como é a fiscalização?

A fiscalização depende do modal, se é marítimo ou se é aéreo. Em linhas gerais, a Receita Federal sabe quais empresas que estão chegando aqui. Como o comerciante conhece a sua freguesia, você conhece quem são os operadores da sua unidade. Em cima desse conjunto de informações é feita uma análise de risco e algumas dessas operações selecionadas para serem verificadas fisicamente.

Nessa investigação também é levada em consideração a participação de alguém da própria Alfândega, do porto ou do aeroporto?

Também. Existe toda uma segmentação. O processo de importação não depende da intervenção de uma única pessoa. Quando você segmenta isso, você acaba colocando várias etapas que dificultam que uma operação como essa passe incólume. Ou seja, são várias as pessoas, de várias áreas, em vários locais do país, que interferem nas operações. Critérios de seleção são colocados, por exemplo, pelos órgãos centrais em Brasília. Não é tão simples assim. Há um controle.

E essa investigação continua em parceria com a polícia do Estado e a Polícia Federal.