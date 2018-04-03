Estado reduz impostos de petróleo e gás para estimular setor

Equipamento de exploração: redução de ICMS para aquisição de maquinários Crédito: Abdo Filho | Arquivo

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, sancionou nesta segunda-feira (2), durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória, o Projeto de Lei 45/2018 que reduz impostos para o setor de petróleo e gás. Trata-se do Repetro, regime fiscal muito aguardado pelo setor produtivo, que o considera essencial para estimular a competitividade da indústria.

O Repetro reduz para 3% a alíquota de ICMS para a aquisição de maquinário de instalação permanente do segmento de petróleo e gás no Espírito Santo. Já os equipamentos de uso temporário, ou seja, que ficarão no Estado por um período determinado, retornando ao seu país de origem após o uso, não serão tributados.

Hartung explicou que a medida, desenvolvida em formato de lei e aprovada na Assembleia Legislativa, tem o objetivo de dar mais transparência e tornar o Estado mais atrativo. Estamos assinando a lei do Repetro que estabelece o que precisamos em terras brasileiras, que é o ambiente de negócios e segurança jurídica.

A iniciativa foi comemorada pelo setor empresarial. Léo de Castro, presidente da Findes, disse que a lei foi um acerto e coloca o Espírito Santo em posição de destaque. Já o CEO da Shell, André Araújo, pontuou que a redução do ICMS é uma pauta importante para toda a indústria, contribuindo para a competitividade.

PESQUISA

Durante o evento, outro assunto muito debatido foi a necessidade e a urgência de o Espírito Santo melhorar seu quadro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Na ocasião, os executivos da Petrobras, Pedro Parente, e da Shell, André Araújo, reforçaram a importância da aplicação de recursos nessa área para estimular a inovação e a produtividade.

Já o governador frisou que os investimentos em P&D no Estado estão em descompasso com o desenvolvimento da indústria. Mas o presidente da Shell disse que há disposição de avançar, e o presidente da Petrobras disse que não fica atrás da Shell de jeito nenhum. Então, estamos animados! Mas tem um dever de casa para nós capixabas, que é apresentar boas propostas e projetos (na área).

PETRÓLEO: 28% DO QUE A INDÚSTRIA PRODUZ

De tudo o que é produzido pela indústria capixaba, o segmento de petróleo e gás responde por 28%. O dado, que mostra a força do setor petrolífero, foi apresentado ontem pelo diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial (Ideies), Marcelo Saintive, durante lançamento do Anuário de Petróleo, desenvolvido pela instituição.

Para Saintive, a publicação irá auxiliar as empresas na tomada de decisões, uma vez que reúne números, planilhas e análises com os principais indicadores do segmento até 2016. É um resgate da Findes de se posicionar tecnicamente sobre a economia capixaba.

O presidente da Federação das Indústrias, Léo de Castro, acrescentou que com os dados em mãos, o Estado passa a ter mais argumentos para dialogar com as empresas da cadeia, especialmente as operadoras e afretadoras.

Entre os detalhes presentes no documento, estão: valores investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação; reflexos do setor na economia capixaba (arrecadação, empregos e perfil da mão de obra); e as oportunidades geradas com as novas rodadas da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Léo de Castro destacou, durante o seu discurso no Palácio Anchieta, como o setor petrolífero evoluiu nos últimos anos. Se em 2006, a produção de petróleo do Estado representava 4% da nacional, em 2016, essa participação subiu para 16%.