Estado precisa mirar novos mercados e investir na China

Café brasileiro, exportação, estoque Crédito: Divulgação

Mesmo diante desse cenário de nações tentando cada vez mais proteger suas indústrias de países exportadores de produtos acabados, especialistas acreditam que há maneiras para o Espírito Santo se beneficiar dessa briga, principalmente dessa batalha entre China e os Estados Unidos.

A onda de protecionismo iniciada pela Estados Unidos poderia implicar em aumento de restrições por partes de outros países que se fechariam ao comércio internacional. Entretanto, acho pouco provável que essa tendência ocorra na China, importante parceiro comercial tanto para o Brasil como para o Espírito Santo, pois é um país ávido por insumos e matéria-prima para continuar se desenvolvendo, diz o presidente do Sindiex, Marcilio Machado.

Entre as possibilidades que podem se abrir para a indústria do Espírito Santo está a expansão das vendas para o mercado chinês, terceiro maior destino das exportações capixabas.

Quando os EUA pressionam a China, sobra oportunidades para irmos para esses dois mercados. Podemos comer essa sopa quente pelas beiradas, afirma o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Luiz Henrique Toniato, ao dizer ainda que a experiência do Estado no comércio internacional pode ajudá-lo a ganhar novos mercados. Só precisamos que nossa exportação seja de maior valor agregado, saindo dessa pauta concentrada em commodities para abrir mais espaço aos manufaturados.

Toniato afirma que muitos produtos do Estado têm potencial para brigar por esse novo público consumidor. Os chineses estão começando a apreciar o café, a cachaça, a água de coco, itens que produzimos com qualidade. Temos caminhos que podem ser explorados.

Atitudes de proteção, segundo ele, estão na contramão da internacionalização que garante uma boa posição no comércio exterior. O navio que leva um produto não pode voltar vazio. Ele deve ter o que trazer de volta. Podemos aproveitar as embarcações que chegam aqui para mandar nossos produtos para fora, nos inserindo ainda mais nesse mundo globalizado.

CRONOLOGIA DA TENSÃO

2001: China é incluída na Organização Mundial do Comércio (OMC).

2007: O Departamento de Comércio dos Estados Unidos ameaça sobretaxar o papel produzido na China.

2012: Obama e Romney, no período eleitoral, colocam as práticas comerciais chinesas na mesa de discussões.

2016: Durante campanha, Trump ameaça elevar em 30% a tarifa sobre os produtos chineses importados pelos EUA.

Dezembro de 2016: Sem fazer as mudanças recomendadas pela OMC, China continua a ser vista como uma economia semiaberta.

8 de março de 2018: Os Estados Unidos resolvem sobretaxar o aço e alumínio importados de vários países.

22 de março de 2018: EUA anunciam tarifas de US$ 50 bilhões sobre 1,3 mil produtos chineses.

2 de abril de 2018: em resposta, a China impõe tarifas de 25% sobre 128 produtos dos EUA, como soja, carros, aviões, carne e produtos químicos.

5 de abril de 2018: China recorre à OMC contra tarifas dos EUA para o aço e alumínio. No mesmo dia, Trump propõe sobretaxar mais US$ 100 bilhões em produtos chineses.

31 de maio de 2018: Trump retira isenção a tarifas sobre aço e alumínio da UE, Candá e México.

1º de junho de 2018: EUA oficializam imposição de cotas e sobretaxas à importação de aço brasileiro.

15 de junho de 2018: EUA começam a sobretaxar uma fatia dos US$ 50 bilhões em produtos chineses.

16 de junho de 2018: China faz ameaças de tarifar o petróleo bruto, o gás natural e outros produtos de energia dos EUA.

19 de junho de 2018: Trump ameaça impor tarifa de 10% sobre US$ 200 bilhões em bens chineses, em retaliação.

22 de junho de 2018: União Europeia começa a cobrar tarifas de importação de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos.

22 de junho: Trump ameaça impor sobretaxas de 20% sobre exportações de veículos da União Europeia.