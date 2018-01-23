Espírito Santo vai produzir aço mais leve e resistente

Crédito: Divulgação | ArcelorMittal

O setor de óleo e gás vem ensaiando no último ano uma retomada, impulsionada pela mudança na legislação do pré-sal, pela realização de novos leilões e pela própria valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Com isso, muitas empresas de olho nesse mercado têm investido em novos produtos, serviços e tecnologias.

Uma das novidades voltadas para esse segmento está sendo desenvolvida no Espírito Santo pelo grupo ArcelorMittal. É na unidade capixaba  a ArcelorMittal Tubarão (AMT)  que está quase saindo do forno um tipo de aço mais leve, resistente e seguro para atender as demandas do setor petrolífero.

Há cerca de dois anos, uma equipe de quatro pesquisadores do Centro de Pesquisas da ArcelorMittal para América do Sul se dedica a criar um produto que atenda esse mercado promissor, mas também super exigente.

Os profissionais estão provando que algumas especificações técnicas, que ainda são exigidas por grandes companhias, podem ser modificadas para garantir uma qualidade superior do aço usado em estruturas, que vão de peças a dutos instalados em terra e mar.

O gerente-geral do Centro de Pesquisas, Charles de Abreu Martins, explicou que um dos trabalhos com o foco na indústria de óleo e gás vem sendo realizado junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o objetivo de atender a Petrobras.

A gente vem trabalhando no desenvolvimento desse mercado buscando características que aliam qualidade do aço, a limpeza interna do aço, a precisão das suas propriedades, a menor variação da sua composição química e a busca por aços que tenham propriedades mecânicas cada vez mais modernas e evoluídas.

De acordo com Martins, reunir todos os pontos permite a produção de tubos com espessuras menores, mais leves, mais fáceis de serem transportados e com uma utilização menor de aço para a fabricação do mesmo item. O resultado é um produto de maior valor agregado e que nos dá mais competitividade, ressaltou.

O gerente-geral comentou que uma das normas que precisam ser obedecidas para atender a Petrobras  a quantidade de um elemento químico chamado de nióbio  é justamente a que acaba limitando alcançar o resultado de um aço mais leve e resistente.

Pela regra da Petrobras, a presença máxima de nióbio é de 0,065% no aço. Mas essa quantidade não nos dá liberdade para produzir aços mais modernos. Por isso, estamos nesse projeto junto com a UFRJ para provar à companhia que a utilização de quantidades mais altas de nióbio não oferece riscos às operações, garantiu.

A Arcelor já está na fase final desse estudo, realizando testes e avaliações de laboratórios. E, segundo Charles Martins, a companhia está fazendo apresentações para a Petrobras com as justificativas técnicas.