Espírito Santo tem 464 acordos de demissão consensual

Carteira de trabalho: 12% da população sem emprego Crédito: Arquivo

Desde quando a reforma trabalhista entrou em vigor, 464 trabalhadores do Estado conseguiram sair do emprego pela chamada demissão consensual. Essa nova modalidade de desligamento é uma forma legalizada do antigo acordo e garante ao profissional metade do aviso-prévio, multa de 20% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e saque de 80% do FGTS.

Esse tipo de desligamento, ao entrar para as estatísticas apenas cinco meses depois da nova legislação começar a valer, dá sinais de que deve virar tendência no mercado, principalmente entre as empresas de pequeno e médio portes.

O número de empregadores que tem aceitado romper o contrato, pagando parte dos direitos do funcionário, é ainda pequeno diante do universo de movimentações, mas deve crescer nos próximos meses, segundo especialistas, por unir a vontade do patrão em demitir e a do trabalhador de sair.

Segundo os microdados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, esses desligamentos representam menos de 3% do total de pedidos de demissões que ocorreram entre novembro passado a fevereiro deste ano.

Até a lei, o acordo era considerado uma fraude trabalhista ao trazer prejuízos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e também ao FGTS. Empregados que queriam se desvincular de uma empresa pediam ao patrão para fingir uma demissão sem justa causa. Eles devolviam a multa de 50% do FGTS ao empregador, porém, sacavam integralmente o fundo de garantia e ainda recebiam as parcelas do seguro-desemprego.

Pela nova lei, apesar de terem direito de receber parte da multa e do FGTS, os profissionais que fazem o acordo são excluídos dos critérios para o pagamento do seguro-desemprego.

Na visão do advogado trabalhista, Geraldo Benício, as empresas estão mais confortáveis em fazer uma rescisão amigável. Antes, havia muita insegurança jurídica. Muito trabalhador ia para a Justiça dizendo ter sido coagido a devolver a multa. Aproveita a ação para pedir outros benefícios, como hora extra, por exemplo, explica.

O advogado também especialista em Direito do Trabalho, Victor Queiroz Passos Costa, vê com bons olhos os dados. Os dados são bons. As empresas estão querendo agir de forma correta, fazendo acordos realmente necessários. Estão saindo da clandestinidade, diz, ao acrescentar a vantagem desse tipo de demissão para as empresas mesmo com a existência de custos que não existem nos pedidos de demissão. Era muito comum um funcionário que tinha o pedido de acordo negado pela empresa continuar no trabalho como baixa produtividade até ser demitido. Com o acordo legal, a empresa pode ficar livre de situações como essa.

TRABALHADORES E PATRÕES CORREM RISCOS COM ACORDOS COM ILEGAIS

Sem conhecer a possibilidade da rescisão amigável, patrões e empregados correm o risco de serem incriminados casos continuem a realizar acordos ilegais.

Há, ainda, várias demissões sendo feitas fora das novas regras, segundo o advogado Victor Queiroz Passos Costa.

O superintendente do Ministério do Trabalho no Estado, Alcimar Candeias, afirma que é uma situação frequente em empresas de pequeno porte, provocada, principalmente, pelo empregado.

Para ele, a possibilidade de demissão consensual deve reduzir os assédios que aconteciam tanto de um lado quando do outro. A pessoa queria sair do emprego, sem perder o FGTS, apresentava atestado médico, demonstrava desinteresse no trabalho até conseguir o acordo. A demissão consensual é a uma grande inovação da lei. É uma forma de o patrão atender ao pedido do trabalhador sem cometer nenhum tipo de crime, opina, ao revelar que a partir de 2014, com a crise do desemprego, muito patrão mal-intencionado também tentava acordo para se desonerar dos custos da demissão sem justa causa.

SAIBA MAIS

O que é a demissão consensual?

É uma modalidade de demissão que permite patrão e trabalhador realizar uma rescisão de contrato amigável, garantindo alguns direitos ao empregado.

Quem pode propor o acordo?

Somente o trabalhador pode propor a empresa o desligamento por acordo. A empresa pode aceitar ou não.

Quais as vantagens para os trabalhadores?

Para os empregados que não querem mais continuar num ambiente profissional e já conseguiram outro emprego, por exemplo, a rescisão amigável garante metade do aviso-prévio, recebimento da multa de 20% do FGTS e o saque de 80% do fundo. Se pedir demissão, o trabalhador perde esses direitos. O acordo legal não prevê o pagamento de parcelas do seguro-desemprego.

Quais as vantagens para as empresas?