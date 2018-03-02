Espírito Santo começa 2018 com abertura de mais de 3 mil vagas de trabalho

O Espírito Santo começou o ano com um cenário positivo para o mercado de trabalho. Somente em janeiro, foram abertas 3.140 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Ministério do Trabalho.

O setor de serviços liderou a abertura de postos de trabalho, com a criação de 1.917 vagas. Em seguida, está a indústria de transformação (como siderurgia, metalurgia e metalmecânica), que contratou 1.570 profissionais.

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A construção civil também ganhou fôlego com a abertura de 785 empregos. Já o setor agropecuário contratou 70 pessoas.

Carteira de trabalho: abertura de vagas aquece mercado Crédito: Reprodução

Na outra ponta, o setor do comércio registrou queda de emprego: foram demitidos 1.211 no Estado. Essas demissões ocorrem após o período de Natal e Ano Novo, quando o comércio abre mais vagas para dar conta da demanda desse período de festas de fim de ano.

NO PAÍS

Já no país, foram abertas 77,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada, em janeiro, no primeiro resultado positivo para o mês após três anos. Esse é o maior saldo de geração de vagas no mercado formal para o período desde 2012, segundo dados do Caged.

O resultado é decorrente de 1.284.498 contratações e de 1.206.676 demissões. Em janeiro de 2017, foram fechados 40,8 mil postos com carteira assinada.

Os dados do Ministério do Trabalho apontam que houve abertura de vagas em seis dos oito setores da economia no começo deste ano. O maior número de empregos criados ocorreu na indústria de transformação, e os desligamentos foram registrados principalmente no comércio.

Puxada pelo bom desempenho das empresas de calçados e têxtil, a indústria abriu 49,5 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Já o setor de serviços registrou a criação 46,5 mil postos formais de trabalho. O desempenho é seguido pela agropecuária (+15,6 mil empregos), e construção civil (+14,9 mil), uma das atividades mais afetadas pela crise econômica.

Por outro lado, o desempenho do comércio afetou o resultado do Caged. O setor foi responsável por um corte de 48,7 mil empregos formais em janeiro. O resultado foi impulsionado, segundo o governo, por cortes registrado no comércio varejista.

Segundo o Ministério do Trabalho, houve o registro de contratações em três das cinco regiões do país em janeiro deste ano. A região Sul liderou a criação de vagas, com mais 46.754 postos, seguida pelas regiões Sudeste (+21.924 postos) e Centro Oeste (+20.421 postos).

Ao mesmo tempo, as regiões Nordeste (-6.035 postos) e Norte (-5.242 postos) apresentaram mais demissões em janeiro deste ano.