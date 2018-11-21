Espírito Santo abre mais de 17,8 mil vagas no acumulado do ano

O Espírito Santo terminou o mês de outubro com um saldo positivo de mais de 17,8 mil postos de trabalho formais gerados no ano. O número significa um crescimento de 2,54% no estoque de empregos do Estado em comparação com mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho (MT), divulgados na tarde desta quarta-feira (21), o desempenho estadual é resultado de 281.951 contratações e 264.114 demissões, que ocorreram de janeiro a outubro deste ano.

No acumulado de janeiro a outubro de 2018, o setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades, com um saldo positivo de 9.282 vagas, seguindo pela construção civil (4.230 postos), indústria da transformação (3.582) e agropecuária (933). Já os piores números ficaram por conta do comércio (-368) e da indústria extrativa mineral (-54).

No comparativo mensal, entre setembro e outubro deste ano, o Espírito Santo projetou um crescimento estável de 0,13% no estoque de empregos, o que representou a criação de 912 vagas. Foram 25.720 admissões e 24.808 demissões nesse período.

Apesar de positivo, o saldo foi menor do que o gerado em outubro de 2017, na ocasião foram criadas 1.555 vagas. Outubro de 2018 apresentou a primeira queda mensal desde 2015, quando o Estado terminou o mês com o saldo negativo de 3.371 postos encerrados.

O números de vagas de outubro deste ano foi impactado positivamente, principalmente, pelo serviço industrial de utilidade pública (1,39%), construção civil (0,47%), comércio (0,83%) e serviços (0,17%). Enquanto agropecuária (-1,87%), indústria da transformação (-0,64%), indústria extrativa mineral (-0,56%) e administração pública (-0,52%), tiveram desempenho negativo.

O Espírito Santo também apresentou resultado positivo no acumulado de 12 meses. O estoque de empregos do Estado teve crescimento de 1,72%. Foram 325.544 admissões e 313.336 demissões realizadas nesse período, o que representa 12,2 mil postos gerados.

CENÁRIO NACIONAL

No mês de outubro o país gerou 57.733 empregos com carteira assinada, um crescimento estável de 0,15% no estoque de empregos na comparação com o mês anterior. Ao todo, foram contratados 1.279.502 trabalhadores e demitidos, 1.221.769.

O desempenho nacional foi bem melhor no acumulado de janeiro e outubro de 2018, onde foram criados 790.579 postos de trabalho, o que corresponde a uma variação de 2,09% no estoque de vagas em relação ao mesmo período de 2017. No país, o saldo acumulado deste ano é o melhor desde 2015.

Já quando analisamos os últimos 12 meses, vemos que o resultado nacional se mantém positivo. Foram gerados 444.483 empregos, uma alta de 1,16% no estoque de postos de trabalho. No total 13.152.149 pessoas foram admitidas e 14.829.467 demitidas nos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, no país, o salário médio de admissão em outubro foi de R$ 1.528,32, e o salário médio de desligamento foi de R$ 1.672,00. Em termos reais, considerando a deflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), houve crescimento de R$ 6,89 (0,45%) no salário de admissão e queda de R$ 16,86 (-1%) no salário de desligamento.







