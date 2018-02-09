Esperança por aprovação da reforma é 'nota 7', diz Temer

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à rádio Guaíba, de Porto Alegre, que seu nível de esperança com a aprovação da reforma da Previdência hoje é nota 7, mas espera chegar a 10 nas próximas semanas.

Minha esperança pela aprovação da reforma da Previdência hoje é nota 7. Espero conseguir chegar a 10. Temos que conseguir convencer os colegas parlamentares, disse Temer.

O governo tem corrido contra o tempo para conquistar apoio para aprovar a reforma. A data para a proposta entrar em votação foi empurrada para o dia 28 de fevereiro, e os debates começam no dia 20.

Nesta semana, o relator da matéria, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), apresentou algumas mudanças no texto para tentar atrair mais votos, mas o governo ainda trabalha com apenas 267 votos garantidos, contra os 308 necessários para a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição.

COMBUSTÍVEIS

Perguntado sobre o alto preço da gasolina, Temer defendeu a política da Petrobras, de aumentar e reduzir o valor de acordo com os preços internacionais, e colocou a culpa dos altos preços nos postos e nas distribuidoras.

Quando o valor aumenta os postos reajustam, mas quando o valor reduz, eles não reduzem, criticou. Não vamos permitir essa agressão ao consumidor. Determinamos ao Cade e a Polícia Federal que faça a fiscalização dos postos de combustíveis.

Temer ainda mencionou que o governo estuda para as próximas semanas uma forma de compensar o aumento do preço do gás de cozinha para os mais pobres.