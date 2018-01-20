Espera por atendimento no INSS dura até quatro meses

Seja aposentadoria, seja outro benefício, para dar entrada no processo de requerimento de qualquer um dos dois no INSS é preciso agendar um horário a fim de ser atendido em um, dois, três ou até quatro meses. E, quando chega a data marcada, o trabalhador ou aposentado necessita ir até a agência e esperar, às vezes, mais de três horas além do horário agendado para, talvez, ser enfim atendido.
Essas são algumas das dificuldades relatadas por quem precisa utilizar os serviços do instituto na Grande Vitória. A reportagem de A GAZETA fez uma blitz numa agência da Serra, no bairro Jardim Limoeiro, no último dia 11. Uma palavra era unânime entre quem esperava atendimento: demora.
Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Aline Simonelli, o grande problema é a data de marcação de atendimento. Demora, em média, quatro meses para uma pessoa concluir o processo de atendimento e ter a análise do processo realizada. Nem sempre na data que é atendida ela consegue a aposentadoria, comentou.
Em meio a tantas histórias, encontramos a do pescador Jorge Luiz Leppaus, 48 anos. Ele está prestes a vender a fonte de sustento - o barco e as redes de pesca -, porque não consegue pagar o aluguel da casa onde mora. Desde novembro do ano passado, estou tentando dar entrada no processo para receber o seguro-defeso, mas não consigo, disse.
Ele contou que até conseguiu agendar um horário para dezembro do ano passado, mas não foi atendido no dia e só poderia remarcar neste mês.
No dia que encontramos Jorge na agência, ele havia retornado ao INSS para tentar ajudar outra pescadora na mesma situação. Ela tinha horário de atendimento marcado para às 14h. Já passaram mais de três horas do horário e nada ainda. Na senha está escrito que ela esperaria só 10 minutos.
Ainda na Serra, nos deparamos com o caso do motorista Alexsander Barbosa, 47 anos. Ele chegou à agência por volta das 12h30 junto com a esposa e a sogra. Por volta das 15h ainda não havia sido chamado.
Minha sogra está há mais de uma semana sem receber o pagamento porque ela não consegue assinar e nem sabe digitar a senha. Fomos no cartório para fazer a procuração e depois viemos ao INSS para carimbá-la e pegar um outro documento para ir para o banco. Eles não dão informação nenhuma e nem falam nada. Estamos esperando a boa vontade e a hora de atender, reclamou.
Espera
Para todos os lados que se olha há histórias de pessoas simples que tentam ter seus direitos atendidos, mas não conseguem. Na Agência de Bento Ferreira, em Vitória, encontramos o açougueiro Adalberto Ferreira dos Santos, 58 anos.
Há três anos estou tentando me aposentar. Tenho o laudo judicial, mas o INSS não faz nada. Vim tirar um pedido de recurso na agência de Vitória e marcar uma nova perícia, que foi agendada para o próximo mês. Espero conseguir o benefício, disse.
Adalberto sofre com dores no ombro e tem uma deformidade crônica na bacia. O açougueiro disse que até tentou marcar um atendimento pelo telefone do INSS (135). Também pedi ajuda em uma lan house para agendar pela internet. Não consegui em nenhum dos dois, conta.
Instituto deve liberar solicitação de benefícios pela internet
Na tentativa de diminuir o tempo de espera por atendimento de quem procura pelo INSS, a autarquia está implantando uma nova forma de atender o público, a Agência Digital. Com ela, será possível realizar pela internet o processo para obter benefícios. Antes, o serviço só era feito numa agência física.
A expectativa é que o projeto INSS Digital, do qual ele faz parte, seja implantado até junho deste ano. O INSS está passando por um processo de transformação, de acordo com o que o presidente do órgão declarou. É uma meta da instituição digitalizar todas as unidades até julho deste ano. A expectativa é que simplifique um pouco do atendimento, destacou a gerente executiva do INSS em Vitória, Rose Tristão.
De acordo com informações do site da autarquia, com o projeto, os requerimentos dos segurados passariam a ser trabalhados totalmente em meio eletrônico. Os documentos são digitalizados e todo o processamento dos benefícios é feito sem a geração de papéis ou processos físicos.
Segundo o INSS, atualmente, o tempo médio de espera para atendimento dos serviços é de 52 dias, desde o momento do agendamento. Porém, o agendamento de aposentadorias é mais demorado devido à complexidade desse tipo de atendimento, que requer mais tempo para análise dos documentos e avaliação de toda uma vida laboral do cidadão e suas contribuições previdenciárias. Mas, com a implantação de um sistema digital, espera-se reduzir esse período de espera.
Ainda de acordo com a assessoria do instituto, o INSS Digital já está implantado nas agências de Afonso Cláudio, Aracruz, Guarapari, Linhares, Pinheiros, Santa Teresa, São Mateus, São Gabriel da Palha, Sooretama e Viana. Nelas, é possível digitalizar os documentos e realizar o trâmite dos processos de forma eletrônica.
Servidores
Hoje, o Estado conta com 660 servidores ativos no INSS, sendo que desse total, 280 já têm condições de se aposentar. Ou seja, mais de 42% dos funcionários da autarquia devem se aposentar.
Com menos pessoal, será preciso agilizar os processos ou contratar mais servidores. Mas, segundo a gerente-executiva do INSS em Vitória, Rose Tristão, oficialmente ainda não há informações sobre novos concursos, mas especula-se que haverá um ainda neste ano.