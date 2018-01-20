Espera por atendimento no INSS dura até quatro meses

Adalberto Ferreira dos Santos, 58 anos, tenta há três se aposentar Crédito: Ricardo Medeiros

Seja aposentadoria, seja outro benefício, para dar entrada no processo de requerimento de qualquer um dos dois no INSS é preciso agendar um horário a fim de ser atendido em um, dois, três ou até quatro meses. E, quando chega a data marcada, o trabalhador ou aposentado necessita ir até a agência e esperar, às vezes, mais de três horas além do horário agendado para, talvez, ser enfim atendido.

Essas são algumas das dificuldades relatadas por quem precisa utilizar os serviços do instituto na Grande Vitória. A reportagem de A GAZETA fez uma blitz numa agência da Serra, no bairro Jardim Limoeiro, no último dia 11. Uma palavra era unânime entre quem esperava atendimento: demora.

Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Aline Simonelli, o grande problema é a data de marcação de atendimento. Demora, em média, quatro meses para uma pessoa concluir o processo de atendimento e ter a análise do processo realizada. Nem sempre na data que é atendida ela consegue a aposentadoria, comentou.

Em meio a tantas histórias, encontramos a do pescador Jorge Luiz Leppaus, 48 anos. Ele está prestes a vender a fonte de sustento - o barco e as redes de pesca -, porque não consegue pagar o aluguel da casa onde mora. Desde novembro do ano passado, estou tentando dar entrada no processo para receber o seguro-defeso, mas não consigo, disse.

Ele contou que até conseguiu agendar um horário para dezembro do ano passado, mas não foi atendido no dia e só poderia remarcar neste mês.

No dia que encontramos Jorge na agência, ele havia retornado ao INSS para tentar ajudar outra pescadora na mesma situação. Ela tinha horário de atendimento marcado para às 14h. Já passaram mais de três horas do horário e nada ainda. Na senha está escrito que ela esperaria só 10 minutos.

Ainda na Serra, nos deparamos com o caso do motorista Alexsander Barbosa, 47 anos. Ele chegou à agência por volta das 12h30 junto com a esposa e a sogra. Por volta das 15h ainda não havia sido chamado.

Minha sogra está há mais de uma semana sem receber o pagamento porque ela não consegue assinar e nem sabe digitar a senha. Fomos no cartório para fazer a procuração e depois viemos ao INSS para carimbá-la e pegar um outro documento para ir para o banco. Eles não dão informação nenhuma e nem falam nada. Estamos esperando a boa vontade e a hora de atender, reclamou.

Espera

Para todos os lados que se olha há histórias de pessoas simples que tentam ter seus direitos atendidos, mas não conseguem. Na Agência de Bento Ferreira, em Vitória, encontramos o açougueiro Adalberto Ferreira dos Santos, 58 anos.

Há três anos estou tentando me aposentar. Tenho o laudo judicial, mas o INSS não faz nada. Vim tirar um pedido de recurso na agência de Vitória e marcar uma nova perícia, que foi agendada para o próximo mês. Espero conseguir o benefício, disse.

Adalberto sofre com dores no ombro e tem uma deformidade crônica na bacia. O açougueiro disse que até tentou marcar um atendimento pelo telefone do INSS (135). Também pedi ajuda em uma lan house para agendar pela internet. Não consegui em nenhum dos dois, conta.

Instituto deve liberar solicitação de benefícios pela internet

Na tentativa de diminuir o tempo de espera por atendimento de quem procura pelo INSS, a autarquia está implantando uma nova forma de atender o público, a Agência Digital. Com ela, será possível realizar pela internet o processo para obter benefícios. Antes, o serviço só era feito numa agência física.

A expectativa é que o projeto INSS Digital, do qual ele faz parte, seja implantado até junho deste ano. O INSS está passando por um processo de transformação, de acordo com o que o presidente do órgão declarou. É uma meta da instituição digitalizar todas as unidades até julho deste ano. A expectativa é que simplifique um pouco do atendimento, destacou a gerente executiva do INSS em Vitória, Rose Tristão.

De acordo com informações do site da autarquia, com o projeto, os requerimentos dos segurados passariam a ser trabalhados totalmente em meio eletrônico. Os documentos são digitalizados e todo o processamento dos benefícios é feito sem a geração de papéis ou processos físicos.

Segundo o INSS, atualmente, o tempo médio de espera para atendimento dos serviços é de 52 dias, desde o momento do agendamento. Porém, o agendamento de aposentadorias é mais demorado devido à complexidade desse tipo de atendimento, que requer mais tempo para análise dos documentos e avaliação de toda uma vida laboral do cidadão e suas contribuições previdenciárias. Mas, com a implantação de um sistema digital, espera-se reduzir esse período de espera.

Ainda de acordo com a assessoria do instituto, o INSS Digital já está implantado nas agências de Afonso Cláudio, Aracruz, Guarapari, Linhares, Pinheiros, Santa Teresa, São Mateus, São Gabriel da Palha, Sooretama e Viana. Nelas, é possível digitalizar os documentos e realizar o trâmite dos processos de forma eletrônica.

Servidores

Hoje, o Estado conta com 660 servidores ativos no INSS, sendo que desse total, 280 já têm condições de se aposentar. Ou seja, mais de 42% dos funcionários da autarquia devem se aposentar.