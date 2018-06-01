Especialistas criticam corte em gasto social para subsidiar diesel

Funcionário troca preço da gasolina e do diesel Crédito: Carlos Alberto Silva

O anúncio de cortes no Orçamento, basicamente em áreas sociais, pelo governo para compensar o subsídio dado ao diesel  parte do acordo para terminar a greve dos caminhoneiros  foi criticado por especialistas. Eles apontam risco de concentração de renda, de mais pressão por subsídios em outras áreas e mais dificuldade para avançar na educação e na saúde. Para o economista da PUC-SP Antonio Corrêa de Lacerda, as medidas representam transferência de renda:

 É um verdadeiro tiro no pé. Sabemos que o cobertor é curto, mas, ao cortar gastos sociais para subsidiar o diesel, o governo está fazendo uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. O governo está favorecendo os acionistas da Petrobras e os donos de transportadoras enquanto prejudica o cidadão que utiliza serviços públicos.

Políticas públicas de juventude, de combate à violência contra a mulher, contra o trabalho escravo, de enfrentamento às drogas foram algumas das iniciativas prejudicadas pelo corte de verbas. Na opinião do economista Manuel Thedim, diretor executivo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets), os cortes vão provocar um retrocesso social.

 Eu acho que, na verdade, é um passo para trás. Beneficia o caminhoneiro e tira dinheiro de projetos sociais, dos mais pobres. Não estou dizendo que os caminhoneiros são ricos, mas não estão no grupo dos mais necessitados  afirmou Thedim.

Sergei Soares, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), achou correto o fim de subsídios para o setor exportador e a indústria química:

 Essas medidas foram boas. Há bolsa empresário de 50 mil jeitos diferentes. O que eu eu vejo é um estado completamente capturado pelos interesses empresariais há 60 anos. No regime que a gente tem, há sempre um subsídio, um crédito, um monopólio, uma proteção, dependendo de quanto você tem para contratar um lobista.

Sobre os gastos sociais, ele vê um impacto pequeno. O temor é que o Bolsa Família não sofra reajuste:

 Os benefícios atrelados ao salário mínimo, como aposentadoria, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não podem sofrer cortes. Mas o Bolsa Família, sim. Nesse momento de crise no mercado de trabalho, é impensável.

Thedim teme que outros setores também pressionem por subsídios:

 Beneficiar um setor específico gerando prejuízo aos demais setores é péssimo. Quando você abre mão para quem te pressiona, desequilibra o sistema. Abre a caixa de Pandora para outras pressões acontecerem.

Para Lacerda, a reação ao movimento dos caminhoneiros mostrou um governo sem rumo:

 A opção adotada foi uma das piores possíveis. Uma reforma tributária mais ampla seria o ideal. O governo mostrou que está sem rumo, cedendo em tudo. A dúvida que fica é: será que ele vai fazer isso daqui para frente sempre que sofrer pressão? Demonstrou uma crise de governabilidade.

Professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP, Mario Scheffer avalia que os recursos para saúde já estão congelados na prática, com a lei do teto de gastos,. Para ele, o corte nessas rubricas afeta gastos com a estrutura do setor:

 Num cenário de orçamento congelado, com ajuste fiscal, esse corte vai direto nos investimentos no SUS (Sistema Único de Saúde), em estrutura, com pesquisa, com manutenção de equipamentos. Está nesse item a força nacional de saúde, importantíssima para conter epidemias e desastres quando se esgota a capacidade de estados e municípios. O recurso mal vai dar para o custeio. É muito grave. Trocou o desabastecimento pelo encolhimento no sistema de saúde, pela desassistência. Num cenário de retração de recursos do SUS, de congelamento, qualquer corte vai ser prejudicial.

SEM BOLSAS DE APOIO

Os cortes também atingiram bolsas para estudantes universitários. Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, lembra que não é a primeira vez que a educação sofre para resolver uma questão emergencial. Foi assim no ano passado, com a crise dos passaportes, quando se parou de emitir o documento.