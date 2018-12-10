Esfriamento do crescimento global deixa abertas feridas da crise de 2008

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Há apenas alguns meses, as perspectivas mundiais pareciam promissoras. Pela primeira vez desde a crise financeira global, as principais economias estavam crescendo. Isto acabou. A economia global se enfraqueceu, e a maioria dos países continua às voltas com os prejuízos da última crise. Muitas nações estão atoladas na estagnação ou rumando para ela. A queda dos preços do petróleo e das encomendas para as indústrias refletem a redução da demanda de bens. As companhias afirmam que os lucros poderão decepcionar, provocando vendas frenéticas nos mercados de ações, o que aprofundará a crise.

As economias da Alemanha e do Japão encolheram nos últimos meses. E a China registrou uma redução maior do que o previsto do seu ritmo de crescimento. As razões desta reviravolta estão tanto na elevação das taxas de juros pelos bancos centrais quanto na guerra comercial deflagrada pelo presidente Donald Trump. A possibilidade de que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia possa prejudicar o comércio do outro lado do Canal da Mancha também desencorajou os investimentos.

Nada disso constitui uma emergência, nem mesmo uma queda acentuada da atividade comercial. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) concluiu recentemente que a economia global terá uma expansão de 3,5% no próximo ano, em comparação a 3.7%, este ano. Entretanto, ao declarar que a expansão global atingiu o seu pico, a OCDE concluiu efetivamente que a situação atual é tão boa quanto possível antes da próxima pausa ou crise. Embora a desaceleração pareça mínima, ela tem potencial para intensificar o ressentimento difuso que incomoda muitas sociedades, contribuindo para ampliar o apoio aos populistas com impulsos autocráticos.

Isto só exacerbará as tensões que levaram aos problemas socioeconômicos e políticos vistos nos Estados Unidos e em partes da Europa, disse Thomas A. Bernes, economista do Center for International Governance Innovation, uma instituição de pesquisa do Canadá.

Na Grécia, Espanha e Itália, o desemprego dos jovens permanece acima dos 30%. Na Grã-Bretanha, o trabalhador comum não vê um aumento do salário acima da inflação, em mais de dez anos. Somos uma geração perdida, afirmou Swati Dhingra, economista da London School of Economics. Já havia uma estagnação dos salários e da produtividade. A guerra comercial exacerbou tudo isto.

O maior risco para o crescimento global parece ser o fato de que a guerra comercial está funcionando, pelo menos em parte, conforme planejado. Trump impôs tarifas sobre cerca de 250 bilhões de dólares de exportações chinesas. O que pouco influiu nas práticas econômicas da China. Mas tornou-se um obstáculo para o mastodonte industrial chinês. Em setembro, o uso das ferrovias para o transporte de carga, os empréstimos bancários e o consumo de eletricidade na China aumentaram cerca de 9% em comparação ao ano anterior, abaixo dos 11% registrados em janeiro.

Considerando que a China é a segunda maior economia mundial, as consequências desta ondulação propagam-se significativamente, contribuindo para explicar a queda acentuada das encomendas às indústrias na Alemanha. Por outro lado, os produtores agrícolas americanos sofreram com a perda de vendas quando a China impôs taxas sobre as importações dos Estados Unidos.

Elevando os juros, a Reserva Federal dos Estados Unidos (o Banco Central) agiu de acordo com a convicção aceita de que o excesso de dinheiro fácil disponível por um período excessivo tende a criar problemas, do aumento dos preços às estripulias financeiras. Entretanto, a elevação dos juros acabará limitando o crescimento econômico americano.

Juros mais altos nos EUA também levaram os investidores a abandonarem as economias em desenvolvimento em favor de oportunidades mais seguras nos Estados Unidos. Isto favoreceu o surgimento de crises na Turquia e na Argentina, desvalorizando, ao mesmo tempo, as moedas e reduzindo as perspectivas de crescimento na Índia e na África do Sul, entre outros países.

O Banco Central Europeu também andou retirando o dinheiro barato que usara para atacar a crise, reduzindo gradativamente as compras de títulos. Isto encareceu o crédito em todo o continente, privando as empresas do capital necessário para financiar a própria expansão. E calou o discurso outrora esperançoso segundo o qual a Europa finalmente transcendera o torpor da última década.