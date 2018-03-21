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"É hora"

Escândalo de uso de dados motiva movimento #deleteFacebook

Fundador do WhatsApp defende saída da rede social

Publicado em 21 de Março de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 15:03
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
O escândalo sobre o uso de dados do Facebook  no último fim de semana veio à tona que informações pessoais de participantes da rede social foram vendidas e usadas por uma consultoria de marketing político  motivou a criação de um movimento chamado #deleteFacebook, em que estimulava as pessoas a abandonarem a rede social. A hashtag apareceu entre os principais tópicos do Twitter nas últimas horas e ganhou um representante importante: o cofundador do WhatsApp Brian Acton.
O aplicativo de mensagens instantâneas foi vendido para o Facebook em 2014 por US$ 16 milhões, tornando milionários Acton e Jan Koum, o outro cofundador. Ele escreveu É hora, seguido pela hashtag #deleteFacebook.
Os dados de 50 milhões de usuários do Facebook foram parar nas mãos da Cambridge Analytica, empresa de mineração e análise de dados para campanhas políticas que assessorou a equipe do hoje presidente americano Donald Trump durante a disputa presidencial de 2016 nos Estados Unidos.
Na origem do vazamento dos dados está um teste feito por usuários do Facebook, com perguntas sobre personalidade que permitiam construir um perfil dos internautas. O teste foi feito por apenas 270 mil usuários do Facebook, como conseguia informações da rede de amigos acabou com acesso a informações de 50 milhões de internautas.
 

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