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Dados do TSE

ES tem 6º eleitorado que será mais afetado pela Reforma da Previdência

Parcela de eleitores entre 45 e 59 anos vai sofrer maior impacto da reforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 01:07

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 01:07

Edifício-sede do TSE, que computou dados sobre idade do eleitorado do país Crédito: TSE | Divulgação
A parcela do eleitorado que será mais afetada, de imediato, pela reforma da Previdência, tem aumentado ao longo dos últimos 20 anos, desde a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
> Em 1998, Reforma da Previdência não teve impacto nas urnas
Naquela época, a proporção de eleitores que tinham entre 45 e 59 anos de idade, em outubro, mês das eleições, era de 19,5%. Em 2017, nesse mesmo mês, era 24,2%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Considerando a situação por estado, o Espírito Santo é o sexto com a maior população nesta idade, proporcionalmente, com 25%. O Estado está atrás apenas dos da região Sul, do Rio de Janeiro e São Paulo.
O economista e consultor do Senado Pedro Fernandes Nery, autor do estudo que comparou os impactos da PEC de 1998 com a do governo de Michel Temer (PMDB), destaca que esta quantidade maior de eleitores se aproximando da idade de aposentadoria pode fazer com que a reforma da Previdência ganhe um peso a mais nas urnas.
Reforma da Previdência é um tema que afeta todo mundo, mas no presente afeta mais quem passou dos 40 anos do que quem é mais jovem e talvez não perceba isso de maneira palpável, e por isso não se mobiliza. Assim como os idosos, que já têm seu benefício garantido, lembra.
COMPLEXIDADE
 Nery ressalta também que a reforma da Previdência é um tema de difícil discussão em qualquer país do mundo, principalmente quando está atrelado às eleições.
Mesmo com a previsão de que a discussão no plenário da Câmara comece no próximo dia 20, o governo ainda não alcançou os 308 votos necessários para aprovar o projeto.
O economista conta que na Suíça, que tem uma democracia acostumada a fazer referendos e plebiscitos, já houve cerca de 10 plebiscitos derrotados sobre o tema, nos últimos anos. Já na Espanha, os partidos políticos fizeram um acordo de que a previdência é um assunto de Estado, e não de governo, para que o assunto não seja discutido em eleições e um lado esteja sempre acusando o outro.
É sempre difícil discutir este tema em ano eleitoral, tanto pela proximidade do pleito, como porque o Poder Executivo está mais fraco. Tanto FHC quanto Lula apresentaram suas reformas em primeiro ano de mandato. FHC em 1995, conseguindo votar em 1998, e Lula apresentou e votou no mesmo ano. Quanto mais forte estiver o Executivo e mais distante estiverem as eleições é mais fácil uma proposta como essa passar, para que os parlamentares não se sintam compelidos a ter uma ou outra posição, afirmou.

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