ES sofre com baixa infraestrutura e falta de prioridade da União

Projeto do Porto Central em Presidente Kennedy: operação tende a ser impactada Crédito: Arquivo

A retirada do investimento de mais de R$ 1 bilhão que a Vale faria no Estado para a construção da ferrovia ligando Vitória a Presidente Kennedy  como contrapartida à renovação da concessão Vitória-Minas , demonstrou mais uma vez, na visão de especialistas e empresários, a falta de prioridade do Espírito Santo no âmbito federal.

Para o setor produtivo, a decisão de transferir os recursos para o Centro-Oeste atinge em cheio a infraestrutura e o desenvolvimento capixaba e coloca até mesmo projetos importantes, como o Porto Central, em xeque.

COMPETITIVIDADE

Para o presidente do Sistema Findes, Léo de Castro, o Porto Central, no Sul capixaba, não será inviabilizado, mas a não construção da EF-118 tira força e competitividade do negócio.

A gente precisa reverter essa decisão porque é estratégica não somente para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil, conectando uma estrutura portuária importante. O Porto Central é um investimento consistente e não fica ameaçado, mas a ferrovia daria mais competitividade e potencialidade ao projeto, comentou.

O próprio CEO do Porto Central, José Maria Novaes, reconhece que a extensão da ferrovia até Presidente Kennedy é essencial para dar robustez ao projeto do porto-indústria e atrair mais clientes para se instalarem no local.

A região Sul do Estado precisa de infraestrutura. Além do Espírito Santo, a EF-118 é um investimento que beneficia também Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Na medida em que operarmos, sem a ferrovia, o porto não vai conseguir realizar o escoamento. Mas vamos analisar os próximos passos e procurar um plano B. É com pesar que recebemos essa notícia, afirmou Novaes.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) ressaltou a falta de recursos do governo federal em fazer a obra. Sem a contrapartida a gente fica numa situação muito prejudicial, porque é um investimento alto para ser feito pelo governo, a gente acabaria ficando sem, disse.

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