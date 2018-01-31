ES Motor Fest lança edição 2018

Evento para lançar a edição 2018 reuniu empresários Crédito: Ismael Inoch | AG

Um encontro para acelerar vendas, promover capacitação e reunir profissionais do setor de automóveis. O ES Motor Fest deste ano tem data para acontecer.

Nos dias 24 e 25 de março, as maiores marcas e montadoras de veículos estarão presentes na segunda edição da iniciativa que, no ano passado, movimentou R$ 6 milhões em negócios.

O projeto foi apresentado ontem durante encontro para convidados na sede da Rede Gazeta, em Vitória.

O ES Motor Fest será na Arena Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Durante o evento, haverá programação pela manhã e pela tarde com talk show, palestras, participação de especialistas de renome nacional e atração musical.

O propósito é oferecer um movimento diferente ao mercado. Ano passado foi o primeiro e com sucesso de público. É um projeto que envolve conteúdo, relacionamento e venda. As empresas, lojas e concessionárias se empenham e mostram o que têm de melhor para oferecer aos clientes, explicou o diretor de Mercado Anunciante do Comercial Multimídia, Márcio Chagas. O evento é uma realização do Jornal A Gazeta.

NÚMEROS DE 2017

- Mais de 10 mil pessoas

- 20 concessionárias.

- R$ 6 milhões em negócios fechados e mais de 200 carros vendidos.

INTERESSADOS

Empresas interessadas em participar podem fazer contato pelos telefones: ES: (27) 3321-8609 / SP: (11) 2506-7600 / Mercado Nacional: (27) 3321-8546 / Sucursais: (27) 3770-4035 (28) 3526-4447 /