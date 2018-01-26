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Dados do Caged

ES demite mais do que contrata pelo 3º ano, mas desemprego desacelera

Números do Caged mostram que Estado fechou 2.053 postos de trabalho em 2017. Apesar de repetir saldo negativo, série histórica aponta para desaceleração do desemprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 14:54

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 14:54

Setor de indústria de transformações fechou 2.069 vagas em dezembro Crédito: A Gazeta
O Espírito Santo terminou 2017 com 2.053 vagas de trabalho com carteira assinada fechadas no ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (26), o mercado capixaba fez 295.603 admissões, mas demitiu 297.656 trabalhadores. Este é o terceiro ano consecutivo que o Estado termina o saldo de vagas de trabalho no negativo.
Só no mês de dezembro foram 5.981 vagas fechadas, com 19.773 admissões e 25.754 desligamentos. O dado local é proporcional ao panorama do restante do Brasil. No cenário nacional, o saldo foi de 20.832 vagas fechadas, que, ainda assim, é o melhor resultado dos últimos três anos.
No recorte do Espírito Santo, a série histórica mostra que os números do desemprego estão desacelerando, ou seja, pararam de crescer. Em 2016, o saldo ficou em 37.914 demissões a mais do que o número de contratações, enquanto 2015 foram 44.971 vagas fechadas.
No mês de dezembro, o comércio, por conta das vendas de Natal, foi o setor que registrou o melhor desempenho, com a geração de 697 vagas de trabalho. Só no comércio varejista foram 6.214 admissões no mês, com um total de 5.559 demissões, deixando um saldo de 655 vagas criadas. A categoria de Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) também teve saldo positivo de 11 vagas.
Por outro lado, a indústria de transformação fechou 2.069 empregos, seguida pelo setor de serviços que demitiu 1.901 trabalhadores a mais do que o número de contratados. O subsetor de produtos minerais não metálicos e a indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria foram as que mais contribuíram para o dado negativo, com o fechamento de 426 e 421 vagas, respectivamente.
A construção civil (-1.478), a agropecuária (-516), a extrativa mineral (-476) e a administração pública (-249) completam a lista dos setores que fecharam postos de trabalho.
O dado divulgado nesta manhã pelo Ministério do Trabalho inclui contratos firmados já sob as novas modalidades previstas na reforma trabalhista, como a jornada intermitente e a jornada parcial. As regras começaram a vigorar em novembro do ano passado.

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