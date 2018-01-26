ES demite mais do que contrata pelo 3º ano, mas desemprego desacelera

Setor de indústria de transformações fechou 2.069 vagas em dezembro Crédito: A Gazeta

O Espírito Santo terminou 2017 com 2.053 vagas de trabalho com carteira assinada fechadas no ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (26), o mercado capixaba fez 295.603 admissões, mas demitiu 297.656 trabalhadores. Este é o terceiro ano consecutivo que o Estado termina o saldo de vagas de trabalho no negativo.

No recorte do Espírito Santo, a série histórica mostra que os números do desemprego estão desacelerando, ou seja, pararam de crescer. Em 2016, o saldo ficou em 37.914 demissões a mais do que o número de contratações, enquanto 2015 foram 44.971 vagas fechadas.

No mês de dezembro, o comércio, por conta das vendas de Natal, foi o setor que registrou o melhor desempenho, com a geração de 697 vagas de trabalho. Só no comércio varejista foram 6.214 admissões no mês, com um total de 5.559 demissões, deixando um saldo de 655 vagas criadas. A categoria de Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) também teve saldo positivo de 11 vagas.

Por outro lado, a indústria de transformação fechou 2.069 empregos, seguida pelo setor de serviços que demitiu 1.901 trabalhadores a mais do que o número de contratados. O subsetor de produtos minerais não metálicos e a indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria foram as que mais contribuíram para o dado negativo, com o fechamento de 426 e 421 vagas, respectivamente.

A construção civil (-1.478), a agropecuária (-516), a extrativa mineral (-476) e a administração pública (-249) completam a lista dos setores que fecharam postos de trabalho.