Equipe econômica cria Índice de Surpresa Fiscal

Brasília - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, durante coletiva sobre meta de inflação Crédito: Antônio Cruz / Agência Brasil

O bom desempenho das contas públicas em janeiro  quando o setor público registrou superávit primário recorde de R$ 46,9 bilhões  reforçou o otimismo da equipe econômica em relação ao restante do ano. Se no segundo semestre de 2017 já havia uma avaliação positiva puxada pelo crescimento gradual da arrecadação, o resultado de janeiro sacramentou essa visão. Técnicos do governo ouvidos pelo GLOBO afirmam que já se pode dizer que apesar das dificuldades que ainda existem devido ao engessamento das despesas públicas (que tendem a piorar caso a reforma da Previdência seja definitivamente abandonada), o país já está num caminho sustentável de recuperação fiscal.

Essa avaliação foi reforçada por um novo indicador desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan) do Ministério do Planejamento. Batizado de Índice de Surpresa Fiscal, ele mostra a diferença entre as projeções do mercado financeiro e o resultado primário efetivo. Quando a projeção e o valor efetivo são iguais, o indicador é zero.

Se resultado ficar acima do esperado, o índice será maior que zero. Já se o primário efetivo ficar abaixo das expectativas, o indicador será menor que zero. Ao observar o resultado de janeiro de 2018, por exemplo, os técnicos da Seplan constataram que o valor ficou muito acima das expectativas. O indicador chegou a 0,8.

"É um indicador novo na área fiscal que nos ajuda a compreender o quanto os resultados fiscais têm surpreendido o mercado.Os últimos números do índice significam que os resultados fiscais têm surpreendido positivamente o mercado, o que mostra que estamos num caminho sustentável de recuperação fiscal", afirma o secretário da Seplan, Marcos Ferrari.

Segundo nota técnica a que o GLOBO teve acesso, a secretaria analisou a série histórica das contas públicas de 2009 até agora. Ela mostra que em 2010 e 2011, por exemplo, o índice foi positivo e elevado, indicando que o valor divulgado superou significativamente as projeções dos analistas de mercado. Já a partir de 2012, foi observada uma clara tendência de deterioração. O pior número da série ocorreu em maio de 2015.

Atualmente, o indicador apresenta o maior valor desde 2011, ou seja, além da tendência de retomada da arrecadação, o vigor da expansão dos dados fiscais tem gerado surpresas positivas, afirma a nota. Para calcular o indicador, os técnicos utilizaram o desempenho da arrecadação, das contas do governo central e do setor público consolidado. Para os três componentes foi calculada a diferença entre o valor realizado e o projetado.

Os técnicos da Seplan acreditam que o resultado fiscal tende a melhorar ao longo de 2018 devido aos sinais positivos dados pela arrecadação. As despesas, por sua vez, estão limitada pelo teto de gastos, o que torna essa variável mais estável. Segundo a nota, as receitas estão mostrando uma recuperação disseminada por quase todos os tributos.

Essa trajetória de alta, aponta o trabalho, traz um impacto positivo para a arrecadação futura. Esse carregamento é de 4,2% para 2017. Isso significa que se a variação da arrecadação federal for nula nos quatro trimestres de 2018, ainda assim arrecadação crescerá 4,2% este ano.

Outro elemento favorável é o fato de a indústria estar mostrando uma recuperação. Esse foi o setor mais afetado pela recessão, com queda de quase 13% nos dois últimos anos de encolhimento do Produto Interno Bruto (PIB). Isso contribuiu para a derrubada da arrecadação nesse período, uma vez que o comportamento de vários tributos está diretamente ligado ao desempenho da indústria.

Quando ela cresce menos que PIB, a arrecadação também cresce menos. Para 2018, no entanto, as projeções do mercado indicam que a indústria crescerá mais forte do que o Produto, o que continuará a impulsionar o valor total arrecadado de impostos.