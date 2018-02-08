Entidades de apoio querem R$ 1 bilhão da privatização da Eletrobras

A mobilização, de acordo com Kassab, ainda encontra-se em caráter inicial, mas o ministério sinalizou que pode apoiá-los Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Entidades do setor de apoio à pesquisas científicas pretendem pedir ao governo federal que R$ 1 bilhão do valor arrecadado com a privatização da Eletrobras seja destinado à pesquisa, ciência e inovação. A informação foi dada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nesta quinta-feira (8), após reunião com as entidades no Palácio do Planalto.

"As entidades me informaram que estão se estruturando para coordenar uma mobilização para demandar junto ao governo federal que, no caso da privatização da Eletrobras, seja apartado R$ 1 bilhão para serem direcionados em pesquisa, ciência e inovação" confirmou o ministro.

A mobilização, de acordo com Kassab, ainda encontra-se em caráter inicial, mas o ministério sinalizou que pode apoiá-los. "Consultaram se o ministério poderia participar desse projeto. É o nosso papel apoiar", disse o ministro.