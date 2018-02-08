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Contribuição

Entidades de apoio querem R$ 1 bilhão da privatização da Eletrobras

Gilberto Kassab disse que ministério deve apoiar proposta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 20:09

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 20:09

A mobilização, de acordo com Kassab, ainda encontra-se em caráter inicial, mas o ministério sinalizou que pode apoiá-los Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Entidades do setor de apoio à pesquisas científicas pretendem pedir ao governo federal que R$ 1 bilhão do valor arrecadado com a privatização da Eletrobras seja destinado à pesquisa, ciência e inovação. A informação foi dada pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nesta quinta-feira (8), após reunião com as entidades no Palácio do Planalto.
"As entidades me informaram que estão se estruturando para coordenar uma mobilização para demandar junto ao governo federal que, no caso da privatização da Eletrobras, seja apartado R$ 1 bilhão para serem direcionados em pesquisa, ciência e inovação" confirmou o ministro.
A mobilização, de acordo com Kassab, ainda encontra-se em caráter inicial, mas o ministério sinalizou que pode apoiá-los. "Consultaram se o ministério poderia participar desse projeto. É o nosso papel apoiar", disse o ministro.
Inicialmente o governo prevê arrecadar R$ 12 bilhões com a privatização da Eletrobras. Esse valor, no entanto, pode ser contestado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro Vital do Rêgo, do TCU, pediu que a área técnica do órgão faça uma auditoria no processo de privatização da empresa com o intuito de verificar se a arrecadação prevista é condizente com o tamanho da empresa.

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