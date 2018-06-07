Entenda porque o pré-sal é cobiçado pelas petrolíferas

Navio-plataforma FPSO BW Cidade de São Vicente - Bacia de Santos Crédito: Divulgação

As previsões para um bom resultado da 4ª rodada de leilões que a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que está sendo realizada na manhã desta quinta-feira no Rio, se explicam pela avaliação de geólogos e especialistas de que o pré-sal é uma das áreas mais cobiçadas por petrolíferas no mundo atualmente. A expectativa é de que as áreas leiloadas hoje tenham, pelo menos, cinco bilhões de barris de óleo recuperável.

Carlos Maurício Ribeiro, do Vieira Rezende Advogados, destaca que as gigantes petrolíferas enxergam o pré-sal como sendo a área de exploração marítima mais atrativa no mundo. Além disso, a geopolítica internacional indica que os preços do petróleo deverão continuar acima de US$ 70 o barril.

Alexandre Calmon, da Tauil & Chequer Advogados, completa que quem vem investir no Brasil na exploração e produção de petróleo não está olhando o curto prazo nem se preocupa coma a questão dos preços dos combustíveis:

 A percepção que se tem do Brasil para investimentos é que o país é muito atrativo para exploração e produção de petróleo. Não há outra área no mundo tão atrativa quanto o pré-sal brasileiro.

Por ser um leilão em regime de partilha, a disputa para arrematar os blocos é decidida por quem oferecer à União o maior percentual de óleo/lucro, que é a parcela do lucro após a amortização de todos os investimentos e custos do projeto.

Segundo o geólogo Pedro Zalán, da ZG Consulting in Petroleum Exploration, dos quatro blocos oferecidos, o mais cobiçado é o Uirapur.

Este bloco, segundo Zalán, tem um potencial de petróleo recuperável que varia entre dois bilhões a três bilhões de barris, considerando um fator de recuperação - quanto que é possível retirar do petróleo existente no subsolo com as tecnologias disponíveis  da ordem de 30%: