Entenda por que a obra do aeroporto ficou R$ 26 milhões mais cara

Obras no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Depois de ficar parada por quase oito anos, a obra do Aeroporto de Vitória foi reiniciada 2015, quando o então ministro da Aviação Civil Eliseu Padilha, veio ao Estado, tocou a buzina e anunciou a retomada do empreendimento. Orçada com o valor de R$ 523,5 milhões, a obra, executada pela construtora JL que venceu a licitação, ficou mais cara.

Em agosto do ano passado, a Infraero e a construtora assinaram um contrato aditivo de R$ 26 milhões. Com o repasse extra, o valor final do novo Aeroporto ficou 6,8% mais caro do que o contratado em 2015, passando para R$ 559,4 milhões. Os motivos foram dois: o novo acesso e os problemas encontrados ao longo da obra.

A Infraero explica que, do valor do aditivo, R$ 12,4 milhões correspondem a construção do novo acesso viário, pela Avenida Adalberto Simão Nader, que teve uma nova pista construída pela estatal, com três faixas de rolamento e ciclovia.

O problema é, desde o início do projeto, ainda no início da década passada, já se sabia que seria necessário também construir uma nova avenida, para atender ao novo terminal. Mesmo assim, essa etapa não estava incluída no edital de 2015, o que fez a obra ficar mais cara, além de atrasar ainda mais, já que a previsão era que a conclusão dos trabalhos ocorresse em 26 de setembro do ano passado.

Outro impasse, ainda maior, está relacionado às condições do terreno, que é considerado frágil. Para isso, foi necessário fazer um suporte com aterros e estacas, que custou R$ 13,6 milhões extras. Na avaliação de João Luiz Félix, presidente da construtora JL, esse foi o maior desafio do projeto.

Esse foi um dos grandes desafios que encontramos, porque o solo era muito instável. Tivemos que fazer seis mil estacas de brita de 22 metros para poder estabilizar a pista. Por ser um terreno frágil, a pista poderia afundar com o passar dos anos, se não fosse feito esse suporte, como já aconteceu em outras pelo Brasil, explica.

De acordo com João Luiz, esse trabalho extra para estabilizar a pista foi o motivo que levou a empresa a pedir o aditivo. Outro desafio superado, segundo ele, foi o fornecimento de pavimento asfáltico. A opção que fizemos para ter uma usina de asfalto na própria obra também foi muito acertada. Dessa forma, o asfalto era aplicado na temperatura certa.