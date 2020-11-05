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Enel tem lucro líquido de 2,92 bilhões de euros entre janeiro e setembro

Em seu balanço, a companhia italiana, que tem negócios no Brasil, reafirmou seu guidance para todo o ano atual, bem como a política de dividendo

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 16:52
Luz, energia, lâmpada
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Enel deve ficar em 18 bilhões de euros  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A empresa italiana de energia Enel, que tem negócios no Brasil, registrou lucro líquido de 2,92 bilhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, informou a companhia em comunicado A receita da empresa italiana no período foi de 48,05 bilhões de euros.
Em seu balanço, a companhia reafirmou seu guidance para todo o ano atual, bem como a política de dividendo, com dividendo mínimo garantido de 0,35 euro por ação.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Enel deve ficar em 18 bilhões de euros em 2020.
Para a receita líquida, a empresa projeta para todo o ano atual entre 5 bilhões e 5,2 bilhões de euros.

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