Empresas voltam a investir e contratar no Espírito Santo em 2019

Carteira de Trabalho: sindicatos vão discutir se pontos da reforma trabalhista valem ou não Crédito: públicas/arquivo

A abertura de unidades e a geração de empregos já estão nos planos de empresários capixabas de diferentes setores econômicos para o próximo ano. Obras públicas e empreendimentos imobiliários, além de novos supermercados e hospitais previstos para 2019 vão demandar mão de obra e criar oportunidades de trabalho. A expectativa é de 2,6 mil postos diretos com a retomada dos investimentos apenas nesses segmentos.

A onda de otimismo do empresariado capixaba surge exatamente num momento em que a economia volta a dar sinais de melhora, após a turbulência da crise que se arrastava desde 2014. Por conta disso, muitos projetos que estavam engavetados começarão a sair do papel, com empresários já de olho no clima mais favorável no Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto político.

Tínhamos três projetos prontos aguardando o melhor momento comercial para serem tirados do papel. Com a expectativa de um momento melhor na economia, em 2019, vamos lançar novos empreendimentos em Vitória, Guarapari e Campos, no Rio de Janeiro, explica o presidente do Conselho de Administração da Lorenge, José Elcio Lorenzon.

Juntos, os três projetos somam R$ 85 milhões em investimento e devem gerar quase 250 empregos diretos, para todos os níveis de escolaridade, durante a fase de construção.

Segundo empresários vencedores da nona edição do Prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, com a eleição de Jair Bolsonaro e a definindo de cargos importantes  como a indicação de Paulo Guedes para ministro da Economia e a permanência de Mansueto de Almeida como secretário do Tesouro Nacional , a economia já vem dando sinais de melhora, com boa reação do mercado.

O ano de 2019 traz uma perspectiva muito melhor para o país. Ficou mais claro a confiança na por parte do empresariado, comenta o presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida.

De acordo com ele, a empresa está otimista para o próximo ano e há lançamentos previstos para os municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. Ainda temos prédios para serem entregues e esperamos conseguir crescer de 20% a 25% no próximo ano.

Além do setor da construção civil, o área de serviços ligados à saúde também abrirá postos de trabalho. Numa nova unidade privada, com previsão de inauguração para o início de 2019, devem ser mais de 350 empregos.

Nós vamos inaugurar, em Vitória, o primeiro hospital geriátrico do país, gerando empregos em todos os níveis, de porteiro a cirurgião-médico. Além disso, em razão da confiança que temos, vamos partir para outros Estados, expandindo nossa rede, revela o CEO da MedSênior, Maely Coelho.

Além disso, há a previsão de início das obras do Hospital Geral de Cariacica e outro privado em Linhares.

DEMANDA

O setor supermercadista também projeta investimentos para 2019. De acordo com William Carone, haverá a inauguração de duas novas unidades. Depois de inaugurada, a loja de Guarapari deve gerar 280 empregos diretos. Já a de Cachoeiro de Itapemirim, mais 300 postos, aponta.

Outra rede de supermercados que deve expandir as atividades é o Perim. Segundo Bruno Perim, do setor comercial da empresa, em 2019 duas lojas serão inauguradas, uma em Cariacica e outra em Vila Velha. Temos previsão de inauguração no primeiro semestre do ano. Com isso, há uma perspectiva de que sejam gerados 500 empregos para atender as duas novas unidades, conta.

MODERNIZAÇÃO

O proprietário da Doramila, Paulo Silva, aponta que modernizar a empresa é um dos pontos principais para 2019. Hoje, temo dez lojas na Grande Vitória. Além disso, estamos com um serviço de e-commerce, que queremos fazer com que cresça, diz.

Já a gerente de Marketing da Garoto, Fernanda Canto, aponta que para 2019 a empresa está preparando um portfólio com novidades pensando na Páscoa e no aniversário de 90 anos da marca. Também estamos investindo na modernização da unidade fabril, diz.

A partir de 2019 até 2022, a Cesan deve investir cerca de R$ 2,5 bilhões para realizar o esgotamento, com redes coletoras e estações de tratamento, principalmente em Cariacica e Vila Velha. Com esse investimento em obra estrutural vamos gerar empregos durante a obra e movimentar a economia, comenta o presidente Amadeu Wetler.

EMPRESÁRIO DEFENDEM REFORMAS PARA IMPULSIONAR INVESTIMENTOS

Na agenda do governo que começa em 2019 estão pontos fundamentais para o desenvolvimento da economia nacional, como as reformas tributária e da Previdência. De acordo com empresários capixabas vencedores da edição deste ano do Prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, o governo federal precisa aprová-las para que investimentos saiam do papel e o Brasil retome o seu crescimento.

Segundo o presidente da Morar Construtora, Rodrigo Almeida, a sociedade já entende que as reformas são necessárias para que o país volte a crescer. Estamos animados, porque estamos confiantes de que elas sejam aprovadas. E, assim que forem realizadas, os investidores internacionais voltarão a olhar o país com bons olhos, desenvolver projetos e gerar crescimento e empregos, comenta.

Após anos em recessão, e com sucessivas quedas nas projeções do Produto Interno Bruto (PIB), os empresários acreditam que a reforma trabalhista, aprovada no final de 2017, já está contribuindo para gerar novos postos, e em conjunto com as reformas da Previdência e tributária o quadro econômico pode melhorar mais.

Entendemos que somos parte do sucesso do novo governo, por isso é importante apoiarmos as iniciativas dele. Realizando as reformas que o país precisa, haverá dinheiro para poder investir em obras e gerar empregos, aposta José Elcio Lorenzon, presidente da Lorenge.

Atualmente, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Panad-C), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego do Brasil está em 11,2%, índice que representa aproximadamente 12,7 milhões de brasileiros. No Estado, no terceiro trimestre deste ano, mais de 63 mil capixabas estavam procurando emprego há dois anos ou mais.

Para contornar essa situação, os empresários apostam que a reforma da Previdência deva ser a principal medida econômica a ser aprovada em 2019, já que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) opera com déficit e o rombo previsto para 2019 chega a R$ 208,57 bilhões, o que equivale a 2,76% do PIB brasileiro.