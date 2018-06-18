Empresas podem investir R$ 100 milhões em campos de petróleo do ES

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

Em meio a uma discussão a nível nacional sobre a mudança no pagamento de royalties de campos maduros de petróleo, o governo do Estado defendeu nesta segunda-feira (18) em reunião com o diretor-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, a redução da alíquota da chamada produção incremental (além da esperada) visando atrair novas empresas para a produção. A estimativa do setor é que, com o incentivo, pequenas e médias petroleiras invistam cerca de R$ 100 milhões na produção onshore (terrestre) no Espírito Santo.

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No Espírito Santo, há campos maduros em terra - que são aqueles em produção por mais de 25 anos ou que já produziram acima de 70% de suas reservas provadas - na região de São Mateus que estão incluídos no plano de desinvestimentos (vendas) da Petrobras. Segundo Oddone, a expectativa é que até o final do ano esse processo seja concluído.

"Boa parte desses campos está ainda nas mãos da Petrobras, que está conduzindo o processo de desinvestimentos. Com o avanço do projeto, esperamos que até o final do ano os campos em terra no Espírito Santo possam passar à mão de outras empresas, que trarão novos investimentos e tecnologias para aumentar a produção, gerando empregos e alavancando a arrecadação", afirmou Oddone.

A ANP não informou quantos são os campos da Bacia do Espírito Santo que estão em vias de serem vendidos. A agência abriu consulta pública sobre a redução das alíquotas com o objetivo de revitalizar os campos maduros. Pela proposta, dos atuais 10% que é pago de royalty, as empresas passariam a pagar na faixa de 7,5% a 5%, dependendo dos ganhos de produção obtidos.

Para o governador Paulo Hartung, a proposta é positiva já que vai incentivar o aumento da produção no Estado. "Buscamos investimentos para os poços maduros e que estão com produção em declínio para que eles voltem a produzir em quantidade maior. Evidentemente, precisamos criar estímulos e a proposta que tem o apoio do governo capixaba é diminuir a cobrança de royalties para que atraia novos investidores e, consequentemente, recupere parte da produção", disse Hartung.

O governador ressaltou que sugeriu a ANP que faça uma análise especial para que, com a mudança, Estado e os municípios produtores não venham perder receitas de royalties e participação especial.

Segundo o coordenador executivo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), Durval Vieira, a redução da alíquota vai estimular empresas a trazerem novas tecnologias para que haja um incremento na produção, gerando investimentos e empregos no Estado.

"O investimento em terra é muito mais baixo do que em mar, mas ele gera muitos empregos movimentando negócios da região, já que estamos falando de empresas de menor porte. Nossa expectativa, com base nas experiências já feitas, é que esses campos possam ser explorados em pelo menos mais 40% com novas tecnologias, o que pode voltar a fazer a nossa produção em terra ser grande", explicou.

PARQUE DAS BALEIAS

Também na pauta da reunião entre Hartung e Oddone esteve a unificação do Parque das Baleias, antigo pleito do Estado que pode resultar em mais de R$ 1 bilhão, retroativamente ao Estado, e outros R$ 320 milhões por ano em participações especiais.

A disputa da divisão física dos campos marítimos de gás e petróleo no Litoral Sul capixaba ocorre desde 2012, quando o Estado solicitou a ANP a unificação. Em 2014, o pleito foi atendido pela agência reguladora definindo que as oito áreas do parque fossem unificadas no campo de Jubarte e, consequentemente, o cálculo da Participação Especial passaria a ser feito com base na produção total dessa região. Desde então, a determinação da ANP é questionada judicialmente pela Petrobras.

Hartung e Oddone afirmaram que buscam construir um acordo juntamente com a Petrobras, mas ainda há uma definição sobre o tema. "Estamos procurando, fora da arbitragem judicial, um campo de convergência para que possa ser feito um acordo e resolver essa questão", disse o governador.