Empresas driblam crise e retomam contratações

A loja para skatistas de Maycon Santana trocou a rua pelo shopping e triplicou o faturamento Crédito: Bernardo Coutinho

A loja de skates de Maycon Santana, de 32 anos, sofreu com a perda de clientes que veio com a crise econômica. Ele viu seu faturamento mensal, que já havia chegado a R$ 40 mil, ir caindo mês a mês até chegar a R$ 20 mil. O empresário então fez as contas e optou por uma mudança drástica: tirou sua loja da rua, na Glória, e a levou para um shopping de Vila Velha. Apenas no primeiro mês, o faturamento triplicou.

Com a baixa nas vendas e a facilitação pelo shopping, a gente mudou e, com isso, encontrou nosso público-alvo. Apenas no primeiro mês o faturamento foi de R$ 60 mil. Mudamos há pouco mais de um ano e só no final do ano passado faturei R$ 120 mil, o que eu demoraria uns seis meses pra ganhar antes, conta.

A estratégia de gestão que deu certo para Maycon contornar a crise é uma das várias encontradas por empresários para driblarem o mau momento da economia e reconfigurarem seus negócios. Com isso, muitos superaram a crise sem demitir e, agora, já começam a abrir postos de trabalho.

A própria loja Skate Religion, de Maycon, triplicou o número de funcionários com as mudanças. E a previsão para o ano que começa amanhã é de mais contratações com a ampliação do negócio.

Estamos planejando expandir a loja com uma unidade em Vitória, também em shopping, em 2018. Com isso, certamente vamos abrir novas vagas. Até na loja principal devemos ampliar porque o movimento tem sido crescente: nosso leque de clientes se abriu com a mudança.

Mercado

O casal Sandra Peres e Weverton Campos repensou o escritório de contabilidade Crédito: Marcelo Prest

O consultor e especialista em empresas João Luiz Borges de Araújo, diretor da Idea Consultoria, explica que esse ato de conhecer seu mercado é fundamental para uma empresa se sobressair na atualidade.

É preciso conhecer seus clientes, seus fornecedores e seus concorrentes, sobretudo os clientes, analisando o que eles esperam de você e o quê você pode fazer para se aproximar deles, em alguns casos, uma mudança física da empresa realmente pode ajudar, comenta.

A reconfiguração com uma mudança física também foi o que levou a contadora Sandra Peres, 42, a equacionar os problemas financeiros da sua empresa. O escritório de contabilidade que ela tem com o marido Weverton Campos mudou há quase dois anos de Jardim Camburi para um bairro na periferia de Vila Velha. Com isso, a WS Assessoria Contábil superou a crise.