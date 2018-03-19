Empresas de bairros resistem e crescem no Espírito Santo

Rafael Miranda, dono da loja Origens, que existe há 9 anos em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Toda história tem um começo, e boa parte das empresas de sucesso que existem hoje no Brasil já foram uma portinha no bairro ou até funcionaram no fundo do quintal de alguém.

De pequenas portinhas a redes de lojas, empresas de bairro, geralmente familiares, resistem ao tempo enfrentando desafios como a concorrência dos grandes do mercado mantendo laços fortes com a comunidade.

De um fundo de quintal do bairro Conceição, em Linhares, para a Grande Vitória e a Bahia. Esse foi o caminho percorrido pela Móveis Conquista, empresa dos irmãos Smarçaro.

Em 1981, Joanir e seus irmãos começavam a atender serviço de marcenaria por encomenda. A atenção no atendimento e a qualidade dos produtos os ajudaram a conseguir clientela, que se estendeu até o sul da Bahia. Ali, abriram a primeira loja. A segunda foi um pequeno estabelecimento em Goiabeiras, Vitória.

Quando abrimos na Grande Vitória, a gente era desconhecido. Aqui a gente começou pequeno, era uma lojinha com duas portinhas de aço e com o tempo foi crescendo, pegou a loja ao lado, e depois construímos o prédio que estamos hoje. A gente começou aqui buscando compradores através daqueles clientes que atendíamos em Linhares, na fábrica, conta Joanir. E isso foi trazendo outros e ficamos conhecidos, lembra ele. Hoje a empresa conta com quatro lojas na Bahia e no Estado.

Outra loja que começou pequena e hoje conta com quatro unidades foi a Bargain. A loja de calçados tocada pelas irmãs Raquel e Vanuza Melo há 30 anos começou como um pequeno comércio no Boulevard da Praia, na Praia do Canto, em Vitória. Na época, a loja era muito procurada pelos moradores do bairro, em busca de sapatos sofisticados.

Logo no início, a escolha dos produtos chamou a atenção do público e a empresa conseguiu, em menos de 10 anos, crescer, chegando a quatro lojas na Grande Vitória. Para Raquel, a escolha dos produtos, o treinamento dos funcionários e, principalmente, o trabalho de pós-venda resultou em um público fiel.

É uma tradição nossa fazer bolo da tarde para reunir as clientes para conversar. Temos clientes que compram com a gente há anos, e trazem as filhas e as netas. É bacana acompanhar, conta Raquel.

Raquel Melo está à frente da loja de sapatos Bargain desde a década de 1980 Crédito: Ricardo Medeiros

Conhecida por valorizar temas capixabas em suas estampas, a empresa de vestuário Origens também é uma que nasceu como um showroom de 19 metros quadrados em Vitória, há 9 anos, e hoje conta com quatro lojas próprias, diz um dos sócios, Rafael Miranda.

A marca foi crescendo, vendendo para lojas multimarcas e abrimos nossa primeira loja em 2011, na Praia do Canto. Começou com amigos e familiares e depois o pessoal do bairro que começou a aderir à nossa ideia de valorizar a cultura local, lembra.

O crescimento foi uma estratégia usada durante a crise econômica, a partir de 2014. Vendíamos para lojas, e muitas ficaram inadimplentes, quebraram, e não nos pagaram. Mudamos a estratégia da marca e decidimos abrir lojas próprias para ter controle do estoque e do recebimento. Era um momento propício, negociamos aluguéis mais baratos, e éramos conhecidos por causa da loja da Praia do Canto, destaca Miranda.

SEGREDO

Para o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, o segredo da longevidade dessas lojas é persistência e o planejamento na expansão.

Geralmente são empresas familiares que começaram do zero e tiveram uma persistência com seu capital próprio, sem recorrer a bancos. A principal causa das falências de empresas é que, ao se multiplicar, assumem um endividamento sem condições de honrar, explica.

O diretor da CDL Vitória Marcelo Salles também observa que a maioria das empresas nasce como pequenos negócios familiares de bairros. Nos grandes corredores comerciais e em centros de varejo, o aluguel é muito caro. Em bairros, os aluguéis são mais baratos, observa.

Abrir um negócio de bairro, voltado para a população local, pode ser uma oportunidade ainda nos dias atuais, acredita o analista do Sebrae-ES, Carlos Augusto Perrin.

Boa parte dos consumidores tem evitado grandes deslocamentos, devido ao custo dos combustíveis. Desta maneira, eles têm consumido mais em seus próprios bairros, o que estreita os laços com o comércio local e diminui, nesse momento, a concorrência desleal com relação aos grandes negócios, avalia.

Para negócios que precisam de grande circulação de pessoas, como minimercados, lanchonetes, cafeterias e padarias, a alta concentração de pessoas em uma única região também é um atrativo, diz Perrin. Além disso, os preços dos aluguéis normalmente são menores do que em grandes centros. Geralmente nesses pontos se negocia diretamente com o dono, o que reduz as exigências e custos comuns como em imobiliárias e administradoras.

LOJAS VIRAM PONTOS DE REFERÊNCIA DA VIZINHANÇA

Há 90 anos, uma das lojas mais tradicionais do Centro de Vitória abria as portas. A sapataria A Principal, voltada para atender o público elegante que habitava o entorno, se tornava referência em calçados. Cerca de cinquenta anos depois, um dos negócios mais tradicionais de Jardim da Penha tinha início: a Sorveteria Kiabai passava a operar, na época, como mercearia.

Priscila Chiabai é proprietária da Sorveteria Kiabai, local tradicional de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Em comum, os dois são pequenos negócios abertos para atender os bairros em que estão e que resistiram ao tempo, superando crises, aumento da concorrência e a dificuldade de empreender no país, seguindo firmes e fortes até hoje como referências.

Temos muitos concorrentes ao nosso lado, mas a loja continua firme e forte porque tem acolhimento ao cliente Moysés Antonio Neto, empresário

Primeiro, a Sorveteria Kiabai era uma mercearia, aberta por José Chiabai, nos anos 1970. Poucos anos depois, virou bar e então, restaurante. Por fim, nos anos 1980, o filho Nelson decidiu retomar com o pai a produção artesanal de sorvetes que faziam em sua infância, em Itaguaçu, e começar a sorveteria. A iguaria fez tanto sucesso que, quase 40 anos depois, a Kiabai ainda é um point do bairro quando o assunto é picolé e sorvete.

A mercearia foi o primeiro comércio de Jardim da Penha, era uma referência. Temos um laço com a comunidade, pois a empresa é uma tradição, comenta a sócia Priscila Rodrigues Chiabai, filha de Nelson.

O aumento da concorrência, nos últimos anos, é o principal desafio da empresa, diz ela. Quando começaram a surgir, de uns 10 anos para cá, várias sorveterias de bairro, as pessoas em vez de virem para Jardim da Penha compravam perto de casa. Mas a gente mantém a qualidade. E como somos nós que fabricamos, conseguimos manter um preço em conta, destaca Priscila.

A tradição e a proximidade com os clientes também é o principal trunfo do empresário Moysés Antonio Neto, proprietário da sapataria A Principal. Sua loja já tem 90 anos e sobrevive à concorrência em plena Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

Moysés Antônio Neto mantém vivo o legado do pai, a loja de calçados A Principal Crédito: Bernardo Coutinho