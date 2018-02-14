Empresas afastam dois funcionários por dia por uso de drogas no ES

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Além de consequências físicas e psicológicas, o vício em drogas e álcool tem também impacto na vida profissional de trabalhadores. De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 2017, no Espírito Santo, 593 empregados tiveram que se afastar do trabalho por causa do abuso de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína e crack. Na média, considerando 22 dias úteis por mês, dois trabalhadores por dia deixam suas funções laborais para se tratar, prejudicando a eles mesmos e as empresas.

A maior parte dos funcionários afastados abusaram de mais de uma droga: em 2017, foram 308. No mesmo período, o vício em álcool tirou das funções profissionais 184 empregados, e em cocaína e crack, 87.

O problema, que atinge trabalhadores de todas as classes sociais e qualificações, está longe de ser incomum nas empresas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 10% da força de trabalho tem algum envolvimento com drogas, afirma a diretora de diversidade da Associação Brasileira Recursos Humanos (ABRH), Cynthia Molina.

O abuso de drogas significa prejuízos, perda de material, atrasos, problemas de relacionamento e produtividade menor. Além disso, essas pessoas não gostam de ser reconhecidas como doentes, há uma negação. Então, é preciso um trabalho de motivação para ela aceitar que precisa de ajuda. O grande desafio do gestor é descobrir quem é essa pessoa para fazer intervenção, conversar e encaminhar, diz.

RISCOS

Segundo o nefrologista especialista em dependência química, João Chequer, o abuso de álcool é o maior problema entre os trabalhadores. Entre as drogas ilícitas, a cocaína e o crack são as principais fontes de abuso.

Esse abuso é principalmente grave para pessoas de trabalho de risco, por exemplo, quem utiliza arma de fogo, como vigilantes. Imagine trabalhar, por exemplo, numa aciaria sob efeito de drogas? Ou um piloto de avião sob efeito de drogas?.

Entre os sinais de que o empregado tem problemas com drogas, estão faltas, desculpas, desatenção e negligência com o trabalho, explica o médico Sérgio Vellozo Lucas. Os sinais do abuso se percebem na responsabilidade do profissional com o trabalho. Faltas, negligência e desculpas esfarrapadas são os primeiros sinais. Em geral, o usuário só vai admitir se for impossível negar, afirma.

Em relação ao tratamento, cada caso é um caso, observa Lucas. O primeiro passo para se livrar do vício depende da pessoa querer se tratar. É uma combinação entre abordagem psicoterápica, medicamentos e o desejo de parar. Existem recursos medicamentosos que podem suprimir os principais efeitos da síndrome de abstinência, pois quando a pessoa interrompe o uso, há um conjunto de sintomas. Mas se a pessoa quiser usar, ela vai usar de novo. O desejo de parar é muito importante, observa.

Outra questão é que a carreira do profissional fica prejudicada, avalia a coach de carreira Marcela Calazans. A pessoa perde produtividade e pode cometer erros graves. Quem precisa se afastar para se tratar, ainda fica inativo profissionalmente. E até para pedir referências para um novo emprego fica mais difícil.

25% DOS ACIDENTES DE TRABALHO SÃO EFEITOS DAS DROGAS

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelou que entre 20% e 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito do álcool ou outras drogas. Por isso, muitas empresas estão investindo em prevenção para que os funcionários não desenvolvam dependência.

Acidente de trabalho traz muito prejuízo, tanto material quanto humano, podendo ser até a perda da vida. Existem empresas no Estado que formam grupos de apoio, fazem prevenção e financiam, inclusive, remédios e tratamento, salienta a diretora de diversidade da Associação Brasileira Recursos Humanos (ABRH), Cynthia Molina.

Segundo Cynthia, quando a empresa investe na prevenção, os custos são menores. Custa mais demitir o funcionário treinado e contratar outro do que recuperar quem está lá dentro.

Grandes empresas, de um modo geral, fazem testes para saber se os funcionários usaram alguma substância psicoativa, cita o médico João Chequer, especialista em dependência química.

Em algumas companhias, são feitos testes para uso de álcool e drogas. Quando esses indivíduos são apanhados, as empresas oferecem tratamento. Como o abuso é classificado como doença, ele não é posto para fora do emprego, mas tem que aceitar tratamento e fazê-lo, diz.

AJUDA

Programas de apoio psicológico a funcionários têm se tornado comuns entre empresas capixabas para quem voluntariamente pede ajuda. Companhias oferecem apoio não só a quem abusa de drogas, mas também para quem sofre com dívidas, brigas familiares e até violência doméstica, como é o caso do Programa de Apoio ao Profissional do Hospital Metropolitano, que oferece orientação psicológica, com agendamento do atendimento no setor de Recursos Humanos.

Serviço semelhante existe na Fibria, o Programa de Apoio ao Empregado, de orientação e aconselhamento e de participação voluntária, com psicólogos e psiquiatras, que atende quem tem problemas de uso abusivo ou dependência de álcool ou drogas.