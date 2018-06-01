Empresas aéreas devem repassar custo da greve para passageiros

Passagens aéreas devem ficar mais caras Crédito: Igor Santorsula / Flickr

As companhias aéreas devem repassar para os consumidores a fatura de R$ 550 milhões, resultado da greve dos caminhoneiros que afetou voos em todo o pais. Também deverá sobrar para os clientes uma conta de R$ 420 milhões, referentes ao fim da desoneração da folha de pagamento para aéreas.

O transporte aéreo está entre os 11 setores vetados pelo presidente Michel Temer no projeto da reoneração da folha. De um total de 28 setores previstos no projeto aprovado pelo Congresso, 17 continuarão tendo o benefício até 2021.

"Será inevitável reduzir a oferta de voos e aumentar tarifas", disse um executivo do setor.

Segundo essa fonte, o custo adicional atinge em cheio as empresas aéreas, que vinham em processo lento de recuperação em 2018, depois de 20 meses seguidos de crise. Na tentativa de minimizar o impacto, as companhias prometem atuar no Congresso para derrubar o veto. O assunto foi discutido nesta sexta-feira (1) pelas empresas.

No oitavo dia de greve, quando o prejuízo das empresas aéreas já chegava a R$ 400 milhões, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, afirmou que os mais de 200 cancelamentos e o aumento no número de "no show" (quando o passageiro não se apresenta para o voo) foram alguns dos motivos do prejuízo: