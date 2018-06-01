Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Empresas aéreas devem repassar custo da greve para passageiros
Reflexos da paralisação

Empresas aéreas devem repassar custo da greve para passageiros

Tendência é aumentar tarifas e diminuir ofertas de voos

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 18:44
Passagens aéreas devem ficar mais caras Crédito: Igor Santorsula / Flickr
As companhias aéreas devem repassar para os consumidores a fatura de R$ 550 milhões, resultado da greve dos caminhoneiros que afetou voos em todo o pais. Também deverá sobrar para os clientes uma conta de R$ 420 milhões, referentes ao fim da desoneração da folha de pagamento para aéreas.
O transporte aéreo está entre os 11 setores vetados pelo presidente Michel Temer no projeto da reoneração da folha. De um total de 28 setores previstos no projeto aprovado pelo Congresso, 17 continuarão tendo o benefício até 2021.
"Será inevitável reduzir a oferta de voos e aumentar tarifas", disse um executivo do setor.
Segundo essa fonte, o custo adicional atinge em cheio as empresas aéreas, que vinham em processo lento de recuperação em 2018, depois de 20 meses seguidos de crise. Na tentativa de minimizar o impacto, as companhias prometem atuar no Congresso para derrubar o veto. O assunto foi discutido nesta sexta-feira (1) pelas empresas.
No oitavo dia de greve, quando o prejuízo das empresas aéreas já chegava a R$ 400 milhões, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, afirmou que os mais de 200 cancelamentos e o aumento no número de "no show" (quando o passageiro não se apresenta para o voo) foram alguns dos motivos do prejuízo:
"O número de "no shows" numa segunda-feira, é de 4% a 5%, hoje esse percentual chegou a 17%. Isso sem falar nos cancelamentos. Quando não temos aviso prévio de que o passageiro não vai, não podemos, por exemplo, reduzir antecipadamente o número de voos e otimizar a malha", diz o presidente da Abear.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados