Empresários se unem em rede para atrair clientes e vender mais

Fábio Brito, Adelize Cozer, Anderson da Silva e Keila Cristina fazem parte de uma rede de 30 colaboradores Crédito: Marcelo Prest

Colaboração. Essa palavra define com maestria a ação que empreendedores da Grande Vitória estão fazendo para movimentar seus comércios. Em comum, eles têm a vontade de ver os seus negócios crescerem. Para isso, um conta com a ajuda do outro, fazendo promoções, sorteios e propaganda gratuita entre eles nas redes sociais.

Para se adaptar aos novos tempos de internet e conectividade, pequenos empresários inovaram o jeito de fazer co-marketing e co-branding, como os especialistas chamam essa ação de colaboração entre duas ou mais empresas para promover uma marca, produto ou serviço.

A ideia funciona como uma espécie de teia: um empresário fala dos serviços de outro, que divulga a empresa do terceiro, que por sua vez faz sorteios de brindes de um quarto colaborador pelas redes sociais, e assim por diante. Seus clientes, mesmo que de cidades diferentes, acabam descobrindo outros negócios, movimentando as vendas.

A empresária Adelize Cozer, 27 anos, tem uma empresa de bronzeamento em Vila Prudêncio, Cariacica. Em apenas um de seus perfis nas redes sociais conta com mais de 47 mil seguidores. Para montar uma rede de cerca de 30 colaboradores, pessoas que divulgam sua marca enquanto ela divulga as deles, conta com a ajuda de pessoas como Keila Cristina, Anderson da Silva e Fábio Brito.

Ao mesmo tempo em que ajudo outra pessoa, ela está me ajudando. Faço colaboração com revendedor de plano de saúde, hamburgueria delivery e loja de roupas, e muitos outros da Grande Vitória. Antes, eu atendia a uma média de 30 clientes por dia, agora tenho no mínimo 50 fixos, conta.

Dessa forma, o movimento aumentou para Adelize e também para Keila Cristina Lemos de Oliveira, 39, dona de uma loja de roupas em Porto de Santana. A amizade entre elas surgiu neste ano por meio de uma rede social.

Eu vendo no varejo com o preço de atacado e a minha meta era ganhar na quantidade que vendia. Com a parceria, as vendas estão aumentando muito, não tem nem comparação com antes, comenta.

A parceria consiste em uma enviar para a outra um brinde ou item, que pode ser sorteado para os clientes ou seguidores daquela marca.

Segundo o professor de Marketing da FGV e diretor da Canal Vertical, Roberto Kanter, essa interação entre os empresários é algo comum, porém, a forma como está sendo feita no Estado é inovadora.

Eles estão fazendo algo que é muito legal porque impacta na realidade deles com o aumento nas vendas, engajamento dos clientes e recepção da marca, explica.

Ainda de acordo com Kanter, esse tipo de ação é mais comum entre grandes empresas e indústrias do que no comércio varejista. As ações colaborativas trazem a oportunidade do cliente perceber que existe uma verdade por trás do que a pessoa que está indicando aquela marca fala. Essa validação é muito importante, aponta.

EXPANSÃO

Enquanto algumas parcerias ocorrem dentro de um mesmo segmento, como cosméticos e moda, há aquelas que transcendem essa barreira. Fábio Brito, 36, é proprietário de uma hamburgueria delivery, em Cariacica Sede, e colaborador da Adelize, que tem uma empresa de bronzeamento.

Há cerca de um mês e meio eu a procurei. Enviei um hambúrguer meu para que ela divulgasse entre as suas clientes. O resultado foi muito positivo. Meu faturamento aumentou em quase 40%, dobrei minha equipe de entrega e tripliquei a de preparo para dar conta da demanda. Já penso em abrir uma filial em outro bairro, revela o empresário, que também buscou outras parcerias para que essa rede aumente ainda mais.

TÁTICA FAVORECE CRESCIMENTO DE NEGÓCIOS

A tática de buscar parcerias favorece o crescimento de pequenos negócios. Além disso, esse é um passo importante para ampliar o conhecimento da marca no mercado, apontam especialistas.

De acordo com a analista do Sebrae Espírito Santo, Jéssika Tristão, encontrar parceiros que comercializam produtos ou serviços complementares ao seus é uma ótima forma de iniciar a colaboração. Mesmo assim é preciso ter públicos um pouco distintos para agregar novos clientes aos negócios.

Outra tática é conhecer o cliente, para saber quais são as suas necessidades e, a partir delas, encontrar parcerias. Já para o professor de empreendedorismo da UVV Rafael Galvêas, essa é uma forma barata e eficiente de fazer o negócio se tornar conhecido e profissionalizá-lo.

Nesse modelo, é possível criar uma dinâmica interna entre o grupo, onde eles mesmos vendam e comprem entre si, tanto como empresas como empregados. Isso pode ser feito oferecendo descontos e promoções, explica o especialista.

Segundo o professor de marketing da FGV e diretor da Canal Vertical, Roberto Kanter, é importante que o empreendedor realize um conjunto de ações para chegar até o consumidor.

O comerciante deve trabalhar com um bom anúncio, estar nas mídias sociais por meio da mídia digital e falar pessoalmente com o seu público. Assim, ele cerca por todos os lados o cliente e faz com que as pessoas o encontrem, aponta.

AS DICAS

Encontre parceiros

Um bom parceiro pode colaborar e muito para divulgar o seu negócio.

Divulgue

É importante pensar em ter um material físico como panfletos e cartões para serem entregues.

Boa experiência

O cliente que vai à loja quer passar por uma boa experiência de consumo. Desde o atendimento até o pagamento é preciso proporcionar um momento de prazer para o comprador.

Qualidade