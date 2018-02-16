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Otimismo

Empresários industriais estão confiantes com a economia brasileira

Entretanto, eles ainda se mantêm pessimistas sobre a situação do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 14:23

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 14:23

Empresariado fluminense mantém expectativas positivas sobre a economia nacional Crédito: Pixabay
O índice de confiança do empresário industrial fluminense (Icei-RJ), divulgado pelo Sistema Firjan, revela que os industriais do estado estão otimistas para os próximos seis meses. Em janeiro de 2018, o indicador Expectativas atingiu 55,3 pontos. Esse é o maior número desde o mesmo mês de 2013, quando o Icei-RJ foi de 57,3.
A pesquisa varia de zero a cem, e os resultados acima de 50 indicam otimismo. Em janeiro de 2017, o índice foi de 47,9 pontos.
O indicador é dividido em três expectativas: economia brasileira, empresa e economia fluminense. Os industriais do estado devem se manter confiantes em relação aos dois primeiros  com 54,6 e 58,6 pontos, respectivamente. Por outro lado, as projeções sobre a economia regional seguiram pessimistas, com 42,4 pontos.
De acordo com William Figueiredo, coordenador de estudos econômicos da Firjan, a confiança na economia do Brasil é reflexo dos indicadores positivos.
 O estudo não é baseado apenas nos números do PIB. São levados em consideração indicadores como a retomada dos postos de empregos formais, a queda na taxa de juros, a volta do crescimento do comércio e a retomada da indústria. Essa tendência de otimismo dos industriais fluminenses segue a mesma tendência dos empresários de outros estados  diz.
Já em relação à falta de confiança na economia do Rio, Figueiredo diz que o estado ainda não deu sinais de que vai superar os problemas financeiros e econômicos.
 Os dados do Instituto de Segurança Pública sobre o aumento nos roubos de carga, o déficit nas contas públicas do estado e o ambiente político fazem com que ainda persista o receio em relação à economia do Rio  pontuou.

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