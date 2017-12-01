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Governo desiste

Empresários criticam recuo na privatização da Codesa

Para o setor produtivo, infraestrutura portuária continuará defasada sob a gestão do governo

Publicado em 01 de Dezembro de 2017 às 01:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2017 às 01:47
Porto de Vitória é administrado pela Codesa Crédito: Marcelo Prest
Depois de anunciar a intenção de privatizar a Codesa, há apenas três meses, o governo federal voltou atrás e não vai mais colocar a autoridade portuária do Espírito Santo à venda. A retirada da companhia do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) frustrou o setor produtivo capixaba.
Sem o programa de desestatização, empresários e especialistas consideram que a infraestrutura portuária do Estado vai continuar defasada, ineficiente, lenta, burocrática e pouco competitiva.
Para o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcilio Machado, um exemplo de como o setor fica engessado sob a administração federal é o processo de dragagem da Baía de Vitória que, considerando idas e vindas de obras, demorou quase duas décadas para ser concluído.
Acredito que precisamos de outras soluções, que não dependam do governo federal, para que possamos ter um porto mais competitivo. Eu sei que o que está em jogo, quando se discute privatização portuária, é a manutenção dos empregos da orla portuária e outros envolvidos na questão. Entretanto, a melhor maneira de mantê-los é através do aumento da produtividade e eficácia do setor. Não sou otimista em acreditar que, dentro do modelo de gestão atual, ligado à Brasília, isso seja possível.
Olivia Tirello, superintendente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), tem uma preocupação semelhante. Ela pondera que a falta de celeridade nos investimentos e nos processos portuários faz com que o tempo e o custo para a movimentação de cargas sejam maiores.
Isso nos prejudica muito do ponto de vista econômico. A demora na dragagem fez com que a capacidade de carga ficasse reduzida por anos. Além disso, temos que fazer o transbordo das nossas mercadorias. Esperávamos pela privatização por entendermos que a estrutura de governo é muito lenta, critica.
O presidente do Espírito Santo em Ação e professor da Fucape, Aridelmo Teixeira, considera que manter o modelo atual é fazer com que o Estado fique em desvantagem competitiva em relação a outros portos. Estamos colocando o desenvolvimento do comércio exterior em risco.
Para além da falta de protagonismo do Estado nessa área, Teixeira alerta para a instabilidade que o governo cria ao fazer anúncios e depois recuar.
Quanto maior incerteza você gera no ambiente de negócios, mais difícil fica de atrair investimentos. O dinheiro e o emprego vão para lugares e projetos que oferecem estabilidade, frisa, ao citar que outro empreendimento que sofre com essa indefinição é o Aeroporto de Vitória, que, recorrentemente, é anunciado e retirado da lista das privatizações.
Apesar da insatisfação da iniciativa privada, há quem veja na mudança de planos do governo uma possibilidade da infraestrutura portuária capixaba avançar. Isso porque a justificativa do governo federal é que, neste momento, privatizar a Codesa seria inviável, diante de vários passivos, como problemas com contratos, déficit no regime previdenciário e questões tarifárias.
O que estamos propondo é fazer a concessão de Barra do Riacho. Essa é uma área que não encontraria dificuldades em pontos como mão de obra e contratos judicializados, diz o diretor-presidente da Codesa, Luis Claudio Montenegro.
A alternativa de focar na concessão da chamada área abrigada da Codesa em Barra do Riacho, em Aracruz, foi comemorada pelo deputado federal Lelo Coimbra. É uma ótima notícia! Essa decisão era desejada por diversos segmentos do nosso Estado. Barra do Riacho já é uma área pronta, com calado bom e condições para abrigar um porto de águas profundas e um complexo logístico.
A senadora Rose de Freitas foi procurada, mas não foi localizada para comentar o recuo da privatização, mas em ocasiões anteriores ela já tinha dito ser contrária à venda da Codesa.
O presidente do Conselho de Infraestrutura da Findes, Wilmar Barroso Filho, afirma que apesar da Federação das Indústrias defender que a iniciativa privada faça a gestão de gargalos logísticos, o declínio da venda não trará grandes prejuízos ao Estado. Vender a Codesa poderia levar muito tempo. Agora, fazer a modelagem de Barra do Riacho pode ser um processo com mais agilidade e que garantirá investimentos.

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