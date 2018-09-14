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Danos morais

Empresa pagará indenização por duvidar de gravidez de funcionária

Analista de RH repetiu exame e foi demitida, mesmo com segunda confirmação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 12:12

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 12:12

TRT condenou empresa a pagar R$ 12 mil por danos morais à funcionária Crédito: Divulgação
Uma analista de recursos humanos receberá R$ 12 mil por ter sido obrigada a apresentar dois exames para comprovar a sua gravidez. A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou proporcional e razoável o valor da condenação a ser pago por uma empresa de Brasília (DF), que, suspeitando da veracidade do atestado apresentado pela empregada, exigiu um segundo exame comprovatório e, horas depois, a dispensou.
Na reclamação trabalhista, a empregada afirmou que, ao receber o comunicado de aviso-prévio, apresentou o primeiro exame ao setor de Recursos Humanos. A empresa, no entanto, solicitou a realização de novo exame para comprovar a veracidade do primeiro.
> Em cinco anos, gastos dos planos de saúde aumentam R$ 49 bilhões
Ao julgar o pedido de indenização por danos morais, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF-TO), considerou que o ato de dispensa de funcionária grávida, mesmo tendo ciência do fato, causou constrangimento à empregada. Contudo, o juízo considerou o valor de R$ 90 mil fixados na sentença desproporcional ao dano causado, e o reduziu para R$ 12 mil.
 

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