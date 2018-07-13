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Grupo nega

Empresa é condenada a pagar quase US$ 5 bilhões por talco com amianto

Fibra de amplo uso comercial está proibida em grande parte do mundo desde o fim dos anos 90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 11:01

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 11:01

Logomarca da Johnson ENTITY_amp_ENTITYJohnson em produtos da empresa Crédito: Scott Eells / Bloomberg
O gigante farmacêutico Johnson & Johnson foi condenado a pagar US$ 4,690 bilhões a 22 mulheres e suas famílias que alegam que um talco vendido pelo grupo continha amianto e lhes causou câncer, decidiu um tribunal dos Estados Unidos.
A decisão é o último resultado de uma série de milhares de ações apresentadas contra Johnson & Johnson relacionadas ao talco. Segundo o advogado das vítimas, Mark Lanier, um juri composto por seis homens e seis mulheres em St. Louis, Missouri (centro), decidiu a favor das mulheres ao fim de seis semanas de julgamento. As 22 mulheres afirmavam que o uso do talco para sua higiene pessoal provocou câncer nos ovários.
Por mais de 40 anos Johnson & Johnson encobriu a evidência da presença de asbesto em seus produtos, disse Lanier em um comunicado.
O grupo declarou estar profundamente decepcionado com o veredito e destacou que a decisão de conceder exatamente o mesmo valor a todas as demandantes, independentemente de seus dados individuais e diferenças legais, reflete que a evidência no caso foi simplesmente esmagada....
O grupo nega a presença de amianto em seus talcos e prometeu apelar da decisão.
Uma fibra mineral de amplo uso comercial, o amianto está proibido em grande parte do mundo desde o fim dos anos 90 por sua toxicidade e por ser potencialmente cancerígeno.
Em outubro, uma Corte de Apelações de Los Angeles barrou uma decisão que condenava a Johnson & Johnson a pagar US$ 417 milhões, assinalando que os argumentos dos demandantes eram insuficientes e vagos.

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