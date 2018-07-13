Empresa é condenada a pagar quase US$ 5 bilhões por talco com amianto

Logomarca da Johnson ENTITY_amp_ENTITYJohnson em produtos da empresa Crédito: Scott Eells / Bloomberg

O gigante farmacêutico Johnson & Johnson foi condenado a pagar US$ 4,690 bilhões a 22 mulheres e suas famílias que alegam que um talco vendido pelo grupo continha amianto e lhes causou câncer, decidiu um tribunal dos Estados Unidos.

A decisão é o último resultado de uma série de milhares de ações apresentadas contra Johnson & Johnson relacionadas ao talco. Segundo o advogado das vítimas, Mark Lanier, um juri composto por seis homens e seis mulheres em St. Louis, Missouri (centro), decidiu a favor das mulheres ao fim de seis semanas de julgamento. As 22 mulheres afirmavam que o uso do talco para sua higiene pessoal provocou câncer nos ovários.

Por mais de 40 anos Johnson & Johnson encobriu a evidência da presença de asbesto em seus produtos, disse Lanier em um comunicado.

O grupo declarou estar profundamente decepcionado com o veredito e destacou que a decisão de conceder exatamente o mesmo valor a todas as demandantes, independentemente de seus dados individuais e diferenças legais, reflete que a evidência no caso foi simplesmente esmagada....

O grupo nega a presença de amianto em seus talcos e prometeu apelar da decisão.

Uma fibra mineral de amplo uso comercial, o amianto está proibido em grande parte do mundo desde o fim dos anos 90 por sua toxicidade e por ser potencialmente cancerígeno.