Emissão de boletos do IPVA será feita apenas pela internet

Pagamento será feito pela internet Crédito: Arquivo

Esse ano o pagamento do imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) terá uma mudança significativa. Os boletos estarão disponíveis apenas pela internet, no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) , ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) . A data para pagamentos de boletos do IPVA para caminhões, ônibus e micro-ônibus começa no mês de março, e para veículos leves será no mês de abril.

O intuito dessa mudança segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) é evitar o extravio de documentos, Promover maior sustentabilidade e gerar uma maior economia. Apenas cortando as despesas com o envio dos boletos pelo Correios, a expectativa é que o estado economize aproximadamente R$ 1,9 milhões de reais.



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O pagamento será feito pelo site do Detran (www.detran.es.gov.br) ou pelo site do Sefaz. Para realizar a consulta no site é necessário o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e placa do carro.