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Emissão de boletos do IPVA será feita apenas pela internet

A partir deste ano não serão enviados boletos pelos Correios, segundo informação da Secretaria da Fazenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 12:37

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 12:37

Pagamento será feito pela internet Crédito: Arquivo
Esse ano o pagamento do imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) terá uma mudança significativa. Os boletos estarão disponíveis apenas pela internet, no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A data para pagamentos de boletos do IPVA para caminhões, ônibus e micro-ônibus começa no mês de março, e para veículos leves será no mês de abril.
O intuito dessa mudança segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) é evitar o extravio de documentos, Promover maior sustentabilidade e gerar uma maior economia. Apenas cortando as despesas com o envio dos boletos pelo Correios, a expectativa é que o estado economize aproximadamente R$ 1,9 milhões de reais. 
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O pagamento será feito pelo site do Detran (www.detran.es.gov.br) ou pelo site do Sefaz. Para realizar a consulta no site é necessário o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e placa do carro.
O IPVA para veículos leves pode ser parcelado em até quatro vezes. Para caminhões, ônibus e micro-ônibus poderá ser realizado em até duas vezes. Para quem deseja realizar o pagamento do imposto a vista, terá um desconto de 5% no boleto.

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